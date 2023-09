IMAGO/Moritz Schlenk Mit Gott: Religiöse Eiferer beim ­­»1.000 Kreuze Marsch« in München (3.10.2022)

Der sogenannte Marsch für das Leben soll »zum Desaster« werden: Das queerfeministische Bündnis »What the fuck« (WTF) hat für diesen Sonnabend zum Protest in Berlin gegen die Aktion des reaktionären Netzwerks aufgerufen, das für ein Abtreibungsverbot in der BRD erneut auf die Straße geht. Unter dem Motto »Burn the patriarchy« (»Das Patriarchat abfackeln«) wird für den Kampf um Selbstbestimmung und Frauenrechte mobilisiert. Geplant sind neben der Kundgebung von »What the fuck« drei weitere feministische Kundgebungen sowie eine Demonstration des »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung«, teilte WTF am 7. September online mit.

Die Aktivitäten des »Bundesverbandes Lebensrecht« und mit ihm verbandelter Organisationen tragen zu einer gesellschaftlichen Diskursverschiebung nach rechts bei, erklärte WTF-Sprecherin Ella Nowak am Donnerstag gegenüber junge Welt. Welche Auswirkungen deren Einflussnahme auf gesellschaftliche und juristische Entwicklungen haben, könne man in Polen, Ungarn oder den USA sehen, wo das Recht auf Schwangerschaftsabbruch teils abgeschafft oder stark eingeschränkt wurde. Lobbyisten des Verbandes verschärften demnach in der BRD den Ton in Debatten, etwa zum Selbstbestimmungsgesetz. Sie greifen Nowak zufolge aktiv in die Entstehungsprozesse solcher Gesetze ein. Seit 2002 arbeite der rechte Verband daran, sein Netzwerk europa- und weltweit zu erweitern. Und seit 2013 betreibt er mit der in Spanien gegründeten rechtskonservativen Stiftung auf der Plattform »Citizen Go« reaktionäre Propaganda.

Die sogenannte Lebensschutzbewegung versucht auch, mit Petitionen Verbote gegen sexuelle Aufklärung durchzusetzen: Mal wird dort gegen Aktionstage an Schulen Baden-Württembergs gewettert, die Schulen zu einem sicheren Ort für LSBTTIQ+ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle, Queere) machen wollen, mal gegen eine Kunstausstellung von Rosa von Praunheim in einer Nürnberger Kirche in Bayern und ständig gegen die Rechte der sexuellen und reproduktiven Gesundheit von Frauen. In ihrem ureigenen Interesse ist auch die Petition, mit der die Fundamentalisten erreichen wollen, dass die Europäische Union die Liste von Verbrechen in der EU nicht um sogenannte Hassrede und Hassverbrechen erweitert – schrecken doch die Antiaufklärer vor Holocaust-Relativierungen wie der Diffamierung von Schwangerschaftsabbrüchen als »Babycaust« nicht zurück.

Die Teilnehmendenzahlen am »Marsch für das Leben« waren während der Coronapandemie gesunken. In diesem Jahr aber mobilisiert der Bundesverband für Sonnabend nicht nur nach Berlin, sondern auch nach Köln. Die dortige CDU weist auf ihrer Webseite auf den Termin hin. In der Schweiz soll ebenso ein »Marsch für’s Läbe« an dem Tag in Zürich stattfinden. Auch christliche Obrigkeiten bekennen sich trotz größerer gesellschaftlicher Gegenbewegungen zu den Märschen. So finden sich auf der Internetseite des »Lebensrecht«-Bundesverbands Grußworte der Bischofskonferenz und des Präses des »Bundes freier evangelischer Gemeinden Deutschlands«. Wer dabei mitmache, müsse sich bewusst sein, dass in Deutschland und international die Gewalt gegen queere Menschen zunehme, mahnte dagegen »What the fuck« gegenüber jW. Zu beobachten sei, dass der »Marsch für das Leben« seinen ideologischen Fokus auf Transfeindlichkeit erweitere, Ängste schüre und Unwissenheit ausnutze, um eigene menschenverachtende Ideologie zu propagieren.

Um so nachdrücklicher wirbt das Protestbündnis »für eine solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen, die Unterstützung finden, die sie brauchen und in dem Geschlecht und der sexuellen Orientierung leben können, die sie für sich selbst bestimmt haben«. Der Slogan des Bündnisses lautet: »Wir wollen lieben, wie und wen wir wollen.« Neben Toleranz für unterschiedliche Formen des Zusammenlebens fordert WTF auch die Abschaffung des Strafrechtsparagraphen 218. Schwangerschaftsabbrüche sollen zudem in medizinische Ausbildungen und kassenärztliche Leistungen aufgenommen werden. Verhütungsmittel und Schwangerschaftsbegleitungen sollen laut dem Bündnis künftig frei zugänglich sein.