imago images/Hans Lucas Manche sprechen von GAFA (für Google, Amazon, Facebook, Apple)

Kurz nach Inkrafttreten des Digital Services Act zur Regulierung digitaler Dienste hat die EU-Kommission in der vergangenen Woche den Adressatenkreis eines weiteren Digitalgesetzes bekanntgegeben, des Digital Markets Act (DMA). Demnach gelten sechs Konzerne als Gatekeeper, frei übersetzt: Torwächter – sie haben eine marktbeherrschende Stellung, die es ihnen erlaubt, kleinere Wettbewerber rauszuhalten. Aufgeführt sind – wenig überraschend – Apple, Amazon, Microsoft sowie die Mutterkonzerne von Google (Alphabet), Facebook (Meta) und Tik Tok (Bytedance). Insgesamt wurden 22 Angebote dieser Unternehmen als »zentrale Plattformdienste« bewertet – und fallen somit unter den DMA.

Für Gatekeeper gilt künftig eine ganze Reihe neuer Vorschriften: Sie dürfen etwa auf verschiedenen Plattformen gesammelte Nutzerdaten nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Nutzer zusammenführen – was beispielsweise ein Grund dafür sein dürfte, dass Metas Twitter-Alternative Thread bislang in der EU nicht verfügbar ist. Außerdem dürfen Gatekeeper auf ihren Plattformen eigene Angebote nicht mehr gegenüber solchen der Konkurrenz bevorzugen. Nutzer dürfen nicht mehr daran gehindert werden, vorab installierte Apps zu löschen und nicht mehr außerhalb der Dienste des jeweiligen Gatekeepers getrackt werden. Werbekunden muss mehr Transparenz gewährt werden, um ihnen eine unabhängige Überprüfung zu ermöglichen und so weiter.

So will die EU mehr Wettbewerb in die fast ausnahmslos von den großen US-Konzernen dominierten Digitalmärkte bringen. »Wir geben den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Auswahl und eröffnen kleineren innovativen Technologieunternehmen neue Möglichkeiten«, sagte der zuständige EU-Kommissar, Thierry Breton. Die benannten Techriesen haben nun ein halbes Jahr Zeit, um einen Compliance-Bericht vorzulegen, in dem sie erläutern, wie sie die neuen Pflichten zu erfüllen gedenken.

Gänzlich abgeschlossen ist die Auswahl übrigens noch nicht. In vier Fällen werde noch geprüft, ob Plattformen, die die festgelegten Schwellenwerte erreichen, ausgenommen werden sollen. Dabei gehe es um den Apple-Messenger I-Message und die Microsoft-Dienste Bing, Edge und Microsoft Advertising. Für die Prüfung will sich Brüssel fünf Monate Zeit lassen. Es gebe Argumente dafür, dass diese Tools nicht als zentrale Plattformdienste anzusehen seien. Solche Schlupflöcher waren bereits für Gmail, Microsoft Outlook und den Samsung Internet Browser geschaffen worden, ohne dass dargelegt worden wäre, was für »Argumente« diese Ausnahmen rechtfertigen.

Sogar zwölf Monate wurden veranschlagt, um herauszufinden, ob das I-Pad-OS von Apple als Gatekeeper einzustufen ist, obwohl die Schwellenwerte – eine Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden US-Dollar und mindestens 45 Millionen aktive Nutzer pro Monat – nicht erreicht wurden. Apple leistet auch noch grundsätzlichen Widerstand gegen die Gatekeeper-Einstufung. Der Konzern argumentiert, die Diskriminierung kleiner App-Entwickler im eigenen Ökosystem diene dem Schutz der Nutzer vor Betrügern. Das wird wohl nicht reichen, sich den DMA-Regeln zu entziehen.

Auch der einzige Gatekeeper, der nicht aus den USA stammt – Tik Tok mit seinem chinesischen Mutterkonzern Bytedance – will gegen die Einstufung vorgehen. Der noch relativ junge Social-Media-Anbieter versteht sich als Alternative in einem von etablierten Unternehmen dominierten Bereich. Die Einstufung berge die Gefahr, »das erklärte Ziel des DMA zu untergraben, indem die derzeitigen Gatekeeper vor neuen Wettbewerbern wie Tik Tok geschützt werden«.

Derweil hat Microsoft bereits mitgeteilt, die Einstufung zu akzeptieren. Alphabet, Amazon und Meta verlautbarten, sie noch prüfen zu wollen. Wenn die Regeln endgültig in Kraft getreten sind, drohen bei Verstößen empfindliche Strafen in Höhe von bis zu zehn Prozent des globalen Jahresumsatzes, bei Wiederholungstaten sogar von bis zu 20 Prozent. Wie konsequent die Vorschriften kontrolliert und durchgesetzt werden, müssen die EU-Behörden aber erst noch zeigen.