Bergkarabach: Hilfe aus Russland

Stepanakert. In der Kaukasusregion Bergkarabach sind laut örtlicher Behörden russische Hilfslieferungen angekommen. »Die humanitäre Hilfe des Russischen Roten Kreuzes wurde an die Republik Arzach übergeben«, erklärte das Informationszentrum der international nicht anerkannten Regierung am Dienstag unter ihrem armenischen Namen. Der Aserbaidschanische Rote Halbmond bestätigte die Ankunft der Lastwagen des Russischen Roten Kreuzes in der Hauptstadt Stepanakert. Für die Lieferung wurde demnach die Straße von Agdam genutzt, die Bergkarabach mit Aserbaidschan verbindet. Armenien hatte am Montag das gemeinsame Militärmanöver »Eagle Partner 2023« mit den USA begonnen. Bei der zehntägigen Übung starteten zunächst 85 US-Soldaten mit der Ausbildung von 175 armenischen Soldaten. (AFP/jW)