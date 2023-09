Malische Rebellen erklären Regierung Krieg

Dakar. Die ehemaligen Rebellen des Bündnisses »Koordination der Bewegungen des Azawad« (CMA) aus dem Norden Malis befinden sich nach eigenen Angaben in einer »Zeit des Krieges« mit der Militärregierung in Bamako. Die Algier-Vereinbarung, ein Friedensabkommen aus dem Jahr 2015, hängt angesichts neu aufflammender Gewalt am seidenen Faden. Ende August hatte die Regierung die Gruppen im Norden dazu aufgerufen, den Dialog wiederaufzunehmen und das Friedensabkommen zu erneuern. Am Sonnabend hatte die CMA erklärt, ein Armeeflugzeug in der Region Gao abgeschossen zu haben. Die sei zuvor angegriffen worden. (AFP/jW)