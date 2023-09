Omar Jarhman/REUTERS Weggespülte Straßen: Der Osten Libyens ist nach dem Sturm von einer Spur der Verwüstung durchzogen (11.9.2023)

Die durch das Sturmtief »Daniel« verursachten schweren Überschwemmungen hatten verheerende Auswirkungen auf den Osten Libyens. Sie hinterließen Spuren der Verwüstung, die inmitten der politischen Instabilität des Landes nur schwer zu beseitigen sein werden.

Nach den verheerenden Überschwemmungen vom Sonntag zeigt sich in Libyen deutlicher das Ausmaß der Katastrophe. Der Sturm traf die Städte Benghazi, Susa, Bayda, und Al-Marj. Die Behörden sprechen laut Al-Dschasira allein in der Küstenstadt Derna von mindestens 3.000 Toten. Tausende Menschen werden noch vermisst. Tamer Ramadan von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften erklärte laut Middle East Eye, dass die Zahl der Todesopfer in den kommenden Tagen voraussichtlich drastisch ansteigen werde.

Am Montag brachen flussaufwärts der Stadt nacheinander zwei Dämme und setzten riesige Wassermassen frei, die das Tal hinabstürzten, das Gebiet überfluteten, Straßen und Brücken zerstörten. Die Stadt ist von Bergen umgeben, so dass die Sturzfluten den Wasserstand rasch auf bis zu drei Meter ansteigen ließen. Wie Reuters berichtete, soll ein Viertel der Stadt weggespült worden sein. Ein Vertreter der Stadtverwaltung von Derna beschrieb die Situation vor Ort als »katastrophal«. Die Stadt benötige »nationale und internationale Hilfe«, sagte er. Derna liegt 900 Kilometer östlich der libyschen Hauptstadt Tripolis und zählt zirka 100.000 Einwohner.

Am Sonntag traf »Daniel« auf den Osten des nordafrikanischen Landes, nachdem das Sturmtief zuvor in Griechenland und der Türkei gewütet hatte. Auch in Griechenland sei seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie ein solches Unwetter gesehen worden. Wie der MDR berichtete, wurde in der griechischen Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos eine Niederschlagsmenge von 754 Millimetern pro Quadratmeter gemessen. Bei der Ahrtalflut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Millimeter pro Quadratmeter.

Seit dem durch die NATO herbeigeführten Sturz Muammar Al-Ghaddafis 2011 hat Libyen keinen Frieden erlebt. Das Land ist in von zwei rivalisierenden Regierungen beherrschte Territorien getrennt. Im Westen herrscht die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung mit Sitz in Tripolis, der Osten untersteht dem General Khalifa Haftar. Nach einem Jahrzehnt regionaler Machtkämpfe sind die öffentlichen Dienste weitgehend zusammengebrochen, wie Al-Dschasira am Dienstag berichtete.

Mehrere Länder, darunter Algerien, Ägypten, Iran, Tunesien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, erklärten sich bereit, humanitäre Hilfe und Personal zur Unterstützung der Such- und Rettungsmaßnahmen zu entsenden. Auch Tripolis kündigte an, ein Flugzeug mit 14 Tonnen Hilfsgütern in den Ostteil des Landes zu entsenden.