Lokführer stirbt bei Arbeitsunfall

Soest. Bei einem Zugunglück in Nordrhein-Westfalen ist ein Lokführer ums Leben gekommen. Der mit Zement beladene Güterzug entgleiste aus zunächst unklarer Ursache auf einer Bahnstrecke in Geseke zwischen Soest und Paderborn, wie die Polizei am späten Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntag nachmittag. Der 30 Jahre alte Lokführer starb noch an der Unfallstelle. (AFP/jW)