China investiert in serbischen Bergbau

Belgrad. Die Volksrepublik China will 3,8 Milliarden US-Dollar (3,5 Milliarden Euro) in eine Kupfer- und Goldmine in Serbien investieren. Laut einer am Wochenende unterzeichneten Abmachung der beiden Länder stellt der chinesische Staatskonzern Zijin Mining, bereits Mehrheitseigner der Mine in der serbischen Stadt Bor, weitere Beteiligung in Aussicht. Serbien werde sich den größten Kupfer- und Goldproduzenten Europas anschließen, erklärte Serbiens Bergbauministerin Dubravka Đedović Handanović. (AFP/jW)