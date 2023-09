Früherer Alibaba-Chef hat Konzern verlassen

Beijing. Der frühere Chef des chinesischen Techriesen Alibaba, Daniel Zhang, hat den Konzern überraschend verlassen. Der Verwaltungsrat von Alibaba dankte Zhang am Sonntag abend (Ortszeit) in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse für seine 16jährige Tätigkeit. Ein Grund wurde nicht genannt. Im Juni hatte Alibaba mitgeteilt, Zhang werde im September von Eddie Wu als Konzernchef abgelöst. Er sollte laut der damaligen Ankündigung jedoch Vorstandsmitglied bleiben und die Cloud-Computing-Sparte leiten, die im Rahmen einer umfangreichen Umstrukturierung abgespalten wird. (AFP/jW)