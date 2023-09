Orhan Qereman/REUTERS Zunehmend knapp: Trinkwasser in Nordostsyrien (Hasake, 2.8.2023)

Seit dem 10. Oktober 2019 hält die Türkei das Wasserwerk von Allouk besetzt und dreht in der Region Hasake einer halben Million Menschen immer wieder das Wasser ab. Das thematisieren Sie bei einer Veranstaltung am Sonntag, 17. September, in Frankfurt am Main. Welche Folgen entstehen dadurch für die Bevölkerung in Nordostsyrien, in Rojava?

Seit 2016 greift die Türkei ständig den syrischen Grenzstreifen an. Im Oktober 2019 startete das türkische AKP-Regime die »Operation Friedensquelle« gegen die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien (AANES). Bodentruppen und verbündete Milizen marschierten in syrisches Staatsgebiet ein. Seither halten sie die Wasserpumpstation Allouk in Hasake besetzt. Sie kontrollieren die Wasserzufuhr für die Zivilbevölkerung und verursachen ständig willkürlich Wasserknappheit. Hitze- und Dürre verschärfen die Krise noch. Zusätzliche Schäden verursachte das Erdbeben im Februar. Krankenhäuser sind überfüllt, Felder vertrocknen, Ernten bleiben aus. Es mangelt an Strom, weil Wasserkraftwerke nicht mehr betrieben werden können. Neben dem permanenten Drohnenterror, mit dem Teile der Infrastruktur bombardiert und zerstört werden, setzt die Türkei seit Jahren ein Wasserembargo als Waffe gegen die Zivilbevölkerung ein. Sie verknappt die Zufuhr durch die Flüsse Euphrat und Tigris mit Staudämmen. Auch in der Autonomieregion Kurdistan im Nordirak verursacht die Türkei so Wassernot. Das AKP-Regime behauptet, das sei legitim, weil es der Terrorabwehr diene. Völkerrechtler stuften die türkische Invasion als völkerrechtswidrig ein.

Welches Ziel verfolgt die türkische Regierung damit?

Ziel ist die Vertreibung der Bevölkerung. Die gesamte Region droht zu vertrocknen. Die Unterbrechung der Wasserzufuhr wirkt sich auch auf den Grundwasserspiegel aus. Es muss immer tiefer gegraben werden, um an Wasser zu gelangen. Wassertanker sind mitunter kontaminiert, Cholera, Typhus, Gelbfieber oder Ruhr brechen aus. Es ist eine Verletzung internationalen Rechts, der Zivilbevölkerung sauberes Trinkwasser vorzuenthalten, um sie so aus der Region zu drängen.

Wie ist zu erklären, dass die internationale Gemeinschaft darauf nicht reagiert?

Wiederholt forderten Organisationen der AANES die UN auf, die Verwaltung der Wasserstation Allouk an ein unabhängiges, ziviles Team unter internationaler Aufsicht zu übertragen. Dazu gibt es inoffizielle Treffen. Die Türkei aber unterschreibt aktuell kein Abkommen – auch nicht die UN-Wasserkonvention.

Wieso ist von der »feministischen Außenpolitik« der deutschen Außenministerin zu alldem nichts zu vernehmen?

Verhandlungen zum Wasserstress, den die Türkei in Rojava erzeugt, erfolgen über die Köpfe der AANES hinweg. Die offizielle Begründung dafür lautet, es handele sich um keinen Nationalstaat. Allerdings realisiert diese Selbstverwaltung eine politische Utopie, die von Frauenprojekten gesteuert ist, die kluge Klima-, Gender- und Bildungspolitik betreiben. Alle Institutionen dort sind mit einer Doppelspitze besetzt. Bemerkenswert ist, wie sie trotz des kriegerischen Vorgehens der Türkei die Lage im Griff behalten und das Leben der Menschen den Bedingungen der Klimakrise anpassen. Unabhängig davon ist es im Interesse anderer Staaten, dafür zu sorgen, dass sie die Daten zu den Folgen des Klimawandels und der Dürre sichern und international weitergeben können.

Was ist von der Außenministerin zu erwarten?

Es braucht eine faire Diplomatie für diese Region. Die Frauen der Selbstverwaltung bekämpfen Klima-, Wasser- und Alltagskrisen. Mit dem Dorf Jinwar, was »Ort der Frau« bedeutet, haben sie ein ökologisches Projekt geschaffen, das Binnenflüchtlinge und von der patriarchalischen Gesellschaft unterdrückte Frauen aufnimmt. Die Akteurinnen dieser fortschrittlichen Gesellschaft haben es nicht verdient, dass die deutsche Außenpolitik sie nicht wahrnimmt.