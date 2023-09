Baerbock kündigt Ukraine-Konferenz an

Kiew. Bei ihrem Besuch in Kiew hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) für das kommende Jahr eine »Wiederaufbaukonferenz« für die Ukraine angekündigt. Die Ministerin erklärte am Montag nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba, die Konferenz solle 2024 in Berlin stattfinden. Daneben kündigte sie eine Erhöhung der humanitären Soforthilfe an. Diese belaufe sich damit in diesem Jahr seitens der BRD bereits auf 380 Millionen Euro. Baerbock war am Montag morgen in der Ukraine eingetroffen. (AFP/jW)