Christa Schaffmann gestorben

Berlin. Die Journalistin Christa Schaffmann ist tot. Wie die Redaktion am Montag erfuhr, verstarb sie bereits am 15. August 2023 im Alter von 76 Jahren in Berlin. Die in Leipzig ausgebildete Diplomjournalistin arbeitete bis zur »Wende« als stellvertretende Chefredakteurin der Berliner Zeitung, später als Chefredakteurin von Report Psychologie. Für diese Zeitung verfasste Schaffmann in den vergangenen Jahren zahlreiche Artikel zur kolonialen Nachgeschichte Afrikas, zum Völkerrecht sowie zu psychologischen Themen. (jW)