Schweiz: Gotthard-Tunnel gesperrt

Bern. Ein Riss in der Decke des Gotthard-Straßentunnels hat schwere Folgen für eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Schweizer Alpen. Die Röhre bleibe bis auf weiteres geschlossen, berichtete das schweizerische Bundesamt für Straßen am Montag. Der Verkehr wird über Passstraßen umgeleitet. Das dürfte die Fahrt um rund eine Stunde verlängern. »Die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt«, teilte das Amt mit. Am Sonntag waren nahe dem Nordportal des knapp 17 Kilometer langen Tunnels plötzlich Betonteile von der Decke gestürzt. In der Zwischendecke wurde ein 25 Meter langer Riss entdeckt. (dpa/jW)