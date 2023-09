Belastetes Gebäck des Tages: Die Kardinalschnitte

Anton Porsche/CC-BY 4.0 Foodporn

Sie zählt nach der Sachertorte zu den beliebtesten Mehlspeisen Wiens: die Kardinalschnitte. Diese Woche wird sie 90. Anlässlich des Katholikentags vom 7. bis 12. September 1933 kreierte die Wiener Traditionsbäckerei Heiner das Küchlein. Bis heute nennt sich das Unternehmen stolz »k.u.k. Hofzuckerbäckerei«, dabei vergessend, dass die Monarchie im Giftgasnebel 1918 unterging. Kaiser Karl I. wurde 2004 übrigens für seinen Einsatz an der Italienfront seliggesprochen.

Nicht zu Ehren des Giftgaskaisers, sondern in großer Verehrung Theodor Kardinal Innitzers erfand Heiner die Kardinalschnitte. Das Gelbweiß der Biskuit- und Baisermasse repräsentiert die Farben des Vatikans: Lockere Creme, feines Vanillearoma und ein Hauch Orangenmarmelade in Anlehnung an die Kardinalswürde.

Innitzer war Stütze des Austrofaschismus. 1933 veranstaltete er den Katholikentag zum 250-Jahr-Jubiläum der »Türkenbefreiung« nach dem Sieg über die Osmanen 1683. Die groß inszenierte Massenveranstaltung am Heldenplatz war eine Bühne für die austrofaschistische Diktatur.

Vorgänger war 1923 noch ein »Allgemeiner Österreichischer Katholikentag«, doch nach der Machtergreifung Hitlers nördlich der Alpen wollte Innitzer nachziehen und nannte den Tag kurzfristig in »Allgemeiner Deutscher Katholikentag« um. So konnte er es kaum erwarten, als Hitler nach dem Anschluss 1938 Wien besuchte. Im Hotel Imperial war Mehlspeisenkardinal Innitzer einer der ersten, der dem »von Gott gesandten Führer« die Ehre erwies.

Wer aufgrund dieser Geschichte von nun an auf die Kardinal-Innitzer-Schnitte lieber verzichtet, kann beim nächsten Wien-Besuch statt dessen am Reumannplatz vorbeischauen und eine Portion Eismarillenknödel essen. Die sind übrigens aus Aprikosen, nur bitte keine Sahne dazu bestellen. Sie schmecken auch ohne Schlagobers.