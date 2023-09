Hongkong: Verletzte durch Rekordregen

Hongkong. Bei Rekordniederschlägen und Überschwemmungen sind in Hongkong mehr als 100 Menschen verletzt worden. Zudem seien mindestens zwei Menschen bei den schweren Unwettern ums Leben gekommen, wie dpa am Freitag berichtete. Die starken Regenfälle hatten Donnerstag abend begonnen. In der Nacht zum Freitag wurden innerhalb einer Stunde 158,1 Millimeter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884. (dpa/jW)