Gabun: Neuer Premier eingesetzt

Libreville. Die neuen Militärherrscher in Gabun haben den ehemaligen Oppositionsführer Raymond Ndong Sima zum Ministerpräsidenten ihrer Übergangsregierung ernannt. Ein entsprechendes Dekret wurde am Donnerstag von Offizieren im Fernsehen verlesen. Der 68jährige Ökonom Sima diente von 2012 bis 2014 als Premierminister des Ende August gestürzten Präsidenten Ali Bongo. Er war bei der Präsidentenwahl 2016 und erneut in diesem Jahr gegen Bongo angetreten. Übergangspräsident General Brice Oligui Nguema hat nach dem Putsch freie und faire Wahlen versprochen, jedoch keinen Zeitplan vorgelegt. (Reuters/jW)