Venezuelas Präsident besucht China

Beijing. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist am Freitag zu einem knapp einwöchigen Besuch in China erwartet worden. In dieser Woche war bereits die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez nach Shanghai und Beijing gereist, wo sie auch den chinesischen Außenminister Wang Li traf. Dabei seien die »bilateralen Beziehungen gestärkt« worden, und man habe die »strategische Zusammenarbeit ausgebaut«, wie Rodríguez im Anschluss per Onlinedienst X (früher Twitter) mitteilte. (AFP/jW)