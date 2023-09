Kämpfe in Lager im Libanon

Beirut. Im größten Flüchtlingscamp für Palästinenser im Libanon sind erneut Kämpfe ausgebrochen. Mindestens 20 Menschen wurden bei den Gefechten zwischen Mitgliedern der Palästinenserorganisation Fatah und islamistischen Gruppen verletzt, wie die Nachrichtenagentur NNA berichtete. Die Kämpfe im Lager Ain Al-Hilwa nahe der Küstenstadt Sidon sind demnach in der Nacht zum Freitag ausgebrochen und wurden zum Teil am Tag weiter fortgesetzt. Bereits Ende Juli war es in dem Lager zu Gefechten zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen der Palästinenser gekommen, bei denen 13 Menschen getötet wurden. (dpa/jW)