Prozess gegen Umweltschützer in Frankreich

Niort. Knapp ein halbes Jahr nach Zusammenstößen zwischen Umweltschützern und Polizei bei einer Demonstration gegen Speicherbecken und die Privatisierung von Wasserressourcen in Sainte-Soline hat am Freitag der Prozess gegen neun angebliche Organisatoren der Proteste begonnen. Die Angeklagten sprechen von einem »politischen Prozess«, der dazu diene, die Demonstrationsfreiheit einzuschränken. Mehr als 2.000 Unterstützerinnen und Unterstützer der Protestbewegung sammelten sich in Niort, unter ihnen auch Gewerkschaftsführerin Sophie Binet und die Chefin der linken Partei LFI, Mathilde Panot. (AFP/jW)