Pjöngjang lässt neues U-Boot zu Wasser

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) hat diese Woche ihr erstes atomwaffenfähiges U-Boot vom Stapel gelassen. Beobachter zufolge verfügt es über zehn Abschussrohre für ballistische Raketen. Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse vorangetrieben werden, um US-amerikanischen und südkoreanischen Provokationen vorzubeugen, wurde Staatschef Kim Jong Un am Freitag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Nach seiner Teilnahme am Stapellauf am Mittwoch habe Kim die »Held Kim Kun Ok« am Donnerstag vor der ersten Testfahrt inspiziert, wie es weiter hieß. (dpa/jW)