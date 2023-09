Produktion weiter rückläufig

Berlin. Unternehmen in der BRD haben im Juli den dritten Monat in Folge ihre Produktion heruntergefahren. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, stellten Industrie, Bau und Energieversorger zusammen 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat. Zu Beginn des zweiten Halbjahrs war der Auftragsbestand in der Industrie – so stark wie seit drei Jahren nicht mehr – um 11,7 Prozent zurückgegangen. Von Juni auf Juli sank die Produktion um 1,8 Prozent. Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen erklärte, die Abwärtstendenz in der Industrie werde sich in den kommenden Monaten fortsetzen »und mit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpft«. (Reuters/jW)