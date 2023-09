Sebastian Christoph Gollnow/dpa Nach der Bundestagsrede gleich wieder »Krankenhausretter«: Karl Lauterbach am Donnerstag

Ankündigungsminister, Hitzeminister, Berufsversprecher: Karl Lauterbach hat in der Debatte um den Gesundheitsetat ein paar neue Kosenamen bekommen. Das Ausmaß der Blendung, die der Bundesgesundheitsminister auch in der Bundestagsdiskussion am Donnerstag einmal mehr produzierte, erfassten die Spitznamen nicht. Der Gesundheitsetat werde den größten Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts leisten. Wesentliche Ursache: Die Pandemiekosten fallen weg. Knapp daneben.

Was der Haushaltsentwurf bis jetzt nicht abbildet, wie Koalitionskollegin Paula Piechotta von den Grünen ergänzte, seien die bereits eingegangenen Verpflichtungen. So schrumpft der Gesundheitsetat nach 66 Milliarden Euro in 2022 und 24,5 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 16,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr und damit quasi auf Vorcoronaniveau. Aber nicht ganz unerhebliche Kosten zur zentralen Beschaffung von Impfstoffen und Pandemiebereitschaftsverträgen bleiben: 346 Millionen Euro im nächsten und 380 Millionen im darauffolgenden.

Um unabhängiger zu werden, will die Bundesregierung bis 2029 insgesamt zwei Milliarden Euro für den Aufbau und das Zurückholen von Impfstoffproduktionskapazitäten nach Deutschland aufwenden. Für nächstes Jahr sind dafür allein 544,8 Millionen Euro im Gesundheitsetat vorgesehen (nach 156,4 Millionen in diesem Jahr). Von dem Projekt profitieren werden zunächst die fünf Hersteller, mit denen die BRD zusammenarbeitet. Angesichts eines 16,5-Milliarden-Euro-Haushalts, von dem 14,5 Milliarden allein als Zuschuss an die Gesetzlichen Krankenversicherungen gebunden sind, eine große Belastung, fand auch Piechotta.

Es kommt nicht von ungefähr, wenn dem Gesundheitsminister einmal mehr vorgeworfen wird, dass nicht nur die Bekämpfung von Corona Gesundheit sei (Dietrich Monstadt von der Union). Lauterbach rede zwar von einer europaweit enorm niedrigen Lebenserwartung trotz vergleichsweise hoher Ausgaben für Gesundheit. Trotzdem würden bei der Prävention z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas und Diabetes gestrichen, so Monstadt. Die Behandlung von Parodontose, die eng mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten zusammenhänge und an der aktuell 30 Millionen Patienten leiden, werde künftig nicht mehr bezahlt. Insgesamt sollen für Prävention und Gesundheitsverbände in 2024 noch 777,31 Millionen bereitgestellt werden. In diesem Jahr gab es dafür noch 3,76 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung schlagen mit 80,11 Millionen Euro zu Buche, nach 1,08 Milliarden Euro in diesem Jahr. Und all das bei allgemein steigenden Kosten.

Der Bundeszuschuss zur Pflegeversicherung in Höhe von einer Milliarde Euro, der im nächsten Jahr wegfallen wird, werde das strukturelle Problem der Pflegeversicherung weiter verschärfen, erklärte Helge Braun von der Unionsfraktion. Gesine Lötzsch von der Linken prophezeite eine weitere Anhebung der Beiträge für die Versicherten. Gegen die Kostenexplosion in Pflegeheimen unternehme der Gesundheitsminister dagegen nichts.