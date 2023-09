Körperverletzung: Polizisten angeklagt

Berlin. Wegen der mutmaßlichen Misshandlung eines 32jährigen Mannes ist in Berlin Anklage gegen zwei Polizisten erhoben worden. Die Beamten sollen den Mann bei dessen Festnahme getreten haben, obwohl er selbständig die Hände auf den Hinterkopf gelegt und sich hingekniet haben soll, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Dem Mann soll elfmal zielgerichtet in den Kopf-, Nacken- und Schulterbereich getreten worden sein. Den Beamten wird gefährliche Körperverletzung im Amt vorgeworfen. (AFP/jW)