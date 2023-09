Hans-Ulrich Klose verstorben

Hamburg. Hamburgs Exbürgermeister Hans-Ulrich Klose ist gestorben. Der SPD-Politiker starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie seine Ehefrau Anne Steinbeck-Klose der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag sagte. Klose war von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg. Zwei Jahre später wechselte er als Abgeordneter in den Bundestag und blieb dort bis 2013. Ab 1987 gehörte er zudem als Schatzmeister der SPD zum engsten Führungskreis der SPD und war von 1991 bis 1994 SPD-Fraktionschef im Bundestag. Seit 1998 widmete Klose sich auf Bundesebene der Außenpolitik. (dpa/jW)