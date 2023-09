Gerüchte über I-Phone-Verbot: Apple-Aktie fällt

New York. Immer mehr Anleger haben aus Sorge vor einem Verbot von I-Phones in China Aktien von Apple abgestoßen. Der Kurs der Apple-Papiere sackte im vorbörslichen US-Geschäft am Donnerstag um rund fünf Prozent ab, nachdem sie am Mittwoch bereits 3,6 Prozent verloren hatte. Laut Insiderberichten soll chinesischen Staatsbediensteten und weiteren Angestellten staatlich unterstützter Unternehmen teilweise die Verwendung von I-Phones bei der Arbeit verboten werden. Apple-Zulieferer und Firmen mit großem China-Geschäft wie Broadcom, Qualcomm und Texas Instruments verloren an der Wallstreet zwischen 1,4 und 4,7 Prozent. (Reuters/jW)