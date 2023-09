»50 Jahre Chile-Solidarität in Freiburg«. Vernissage mit Tanz und Diskussion mit Zeitzeugen. Es diskutieren Pancho Mendez, Verónica Köhler und Reinhard Schlegel. Pancho Mendez unterstützte Anfang der 1970er Jahre die Unidad Popular, wurde unter Pinochet verhaftet, saß zwei Jahre in einem Foltergefängnis der Diktatur, bis ihm dann die Flucht nach Deutschland gelang. Verónica Köhler erlebte den Putsch als Teenagerin hautnah in Chile, ihre Eltern wurden verhaftet. Reinhard Schlegel war von Anfang an in Freiburg im Chile-Komitee aktiv und gab auch das Chile-Info heraus. Freitag, 8.9., 19 Uhr., Ort: Jos-Fritz-Café, Wilhelmstraße 15, Freiburg. Veranstalter: Archiv Soziale Bewegungen

»Freiheit für Julian Assange!« Demonstration. Große Solidaritätsaktion für den inhaftierten Journalisten Julian Assange. Sonnabend, 9.9., 13 Uhr. Ort: Rathausmarkt, Hamburg. Veranstalter: Aktionsgruppe Hamburg4Assange

»Chile 1973«. Vortrag und Musik mit der Songgruppe Hamburg. Zur internationalen Solidarität mit dem Chile der Unidad Popular und über die internationalen Protestaktionen gegen das Pinochet-Regime. Montag, 11.9., 18 Uhr, Ort und Veranstalter: Gedenkstätte Ernst Thälmann, Hamburg, Ernst-Thälmann-Platz/Tarpenbekstr. 66

»Die wirkliche Zeitenwende – das Ende der unipolaren Welt«, Vortrag und Diskussion mit Werner Ruf. Dienstag, 12.9., 19 Uhr, Ort: Café Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: Kasseler Friedensforum