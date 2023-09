Nachschlag: Besser als erinnert

Paramount Der amerikanische Traum: Sex mit der besten Freundin der Tochter

Was hat dieser Film uns geflasht damals, 1999, als man, mitten im Abibüffeln, sich antiamerikanischen Ressentiments noch hemmungslos hingeben konnte. Bomben auf Belgrad und ein homophober Ex-Marine, der Kevin Spacey abknallt, weil er ihn nicht küssen durfte – man hatte kein Problem, das alles in engem Zusammenhang zu sehen. Weil Amerika eben das Land war, das all das – unbegrenzt – möglich macht. »American Beauty« kam wie Wasser auf diesen Boden, als Bestätigung eines Urteils, das man sich gezimmert hatte, von einer Weltgegend, die man im Grunde nicht kannte. Rückblickend zeigt sich eine bittere Satire, die bei näherer Prüfung wenig zu sagen, ja kaum was zu tadeln hat. Es ist, dachte man damals, so verlogen alles, so schlimm, als ob es irgendwo irgendwann je anders war oder sein würde. Hat man diese Brille einmal abgenommen, wird der Blick frei für Nuancen. Man erkennt eine kluge Milieustudie, eine authentische Midlife-Crisis-Story, die sich als Gesellschaftskritik allenfalls tarnt.(fb)