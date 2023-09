Rotlicht: Irredentismus

Everett Collection/imago Erlöstes Land? Nazis rücken im Sudetenland ein, Oktober 1938

Terra irredenta, unerlöstes Land: So nannten italienische Nationalisten Gebiete, in denen Italienisch als Muttersprache gesprochen wurde, die aber nach der Gründung Italiens im Jahr 1861 nicht dem Königreich angehörten. Das Trentino, das damals Teil des habsburgischen Kronlandes Tirol war, zählte ebenso dazu wie die habsburgische Hafenstadt Triest; und eins war klar: Die Terre irredente sollten früher oder später »erlöst«, also Italien angegliedert werden. Im Laufe der Zeit kamen noch weitere Gebiete hinzu, der Schweizer Kanton Tessin etwa, in dem mehrheitlich Italienisch gesprochen wird, oder Istrien. Einige von ihnen gehören heute zu Italien: das Trentino, Triest; manche konnten, Istrien etwa, zeitweise erobert werden, andere, das Tessin vor allem, nie. Geblieben ist der Begriff: Irredentismus bezeichnet das Streben, einem Staat Territorien einzugliedern, in denen dieselbe Sprache gesprochen wird wie im vermeintlichen Mutterland oder in denen, wie Ethnonationalisten es formulieren, das gleiche Volk lebt.

Irredentismus gab und gibt es selbstverständlich nicht nur in Italien. Ein herausragendes Beispiel bietet die Geschichte des deutschen Nationalismus, in dessen Namen immer wieder allerlei Territorien beansprucht wurden, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Ging es den völkischen Ideologen dabei ums Prinzip, so ging es dem Staat ganz profan um Macht: Schon zu Weimarer Zeiten setzte Berlin darauf, über das »Deutschtum« im benachbarten Ausland Einfluss auf Wirtschaft und Politik zu nehmen. An der Seite des Deutschen Reichs trieben zwischen den Weltkriegen auch andere Staaten ihr Bemühen um Zugriff auf ihre Irredenta voran. Ungarn beispielsweise riss sich in den zwei Wiener Diktaten vom November 1938 und vom August 1940 Territorien der Slowakei und Rumäniens unter den Nagel, in denen Ungarisch gesprochen wurde. Die schlimmsten Verwüstungen allerdings richtete bekanntlich das deutsche Streben nach Eingliederung aller angeblich deutschen Territorien an.

In unterschiedlichen Ausprägungen und mit unterschiedlichem politischem Hintergrund treibt der Irredentismus bis heute seine Blüten. Berlin fördert nach wie vor das »Deutschtum« im Ausland – unter der moderneren Bezeichnung »deutsche Minderheit« –, weist allerdings jeglichen territorialen Anspruch entschieden zurück. Ungarn geht ähnlich vor, wenn auch ein wenig pene­tranter; Auftritte von Ministerpräsident Viktor Orbán in ungarischsprachigen Gegenden Rumäniens rufen regelmäßig Spannungen hervor. In Rumänien meinen viele, man müsse Moldawien »heimholen«, während in Bulgarien zumindest die äußerste Rechte ein, sagen wir: unklares Verhältnis zum Status Nordmazedoniens hat. In Albanien kann man Spekulationen über ein »Groß­albanien« hören, dem das Kosovo und Teile Nordmazedoniens zugeschlagen würden; in Serbien wiederum finden sich Kräfte, die ein Auge auf Bosniens Republika Srpska geworfen haben.

Einen Unterschied gibt es freilich: Stellen die heutigen Irredentismen in den meisten Fällen die Staatenordnung in Frage, die sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildete, so wendet sich etwa die serbische Rechte gegen die Ordnung, die der Westen in den 1990er Jahren nach seinem Sieg im Kalten Krieg oktroyierte. Das gilt auch für Russland, das die – geostrategisch motivierte – Eingliederung der Krim im Jahr 2014 wie auch seine Annexionen aus dem Jahr 2022 nicht zuletzt mit dem Hinweis begründete, es handle sich dabei um altes russisches Gebiet.

Nebenbei: Irredentismus ist nichts Naturgegebenes. In weiten Teilen Afrikas leben Sprachgruppen über kolonial gezogene Grenzen hinweg, ohne diese offen in Frage zu stellen – im klaren Bewusstsein, der Kontinent ginge in zahllosen Kriegen zugrunde, fummelte man an den Grenzen herum. Ausnahmen wie die gegenseitigen Irridenta-Ansprüche Äthiopiens und Somalias bestätigen die Regel. Solche politische Klugheit wünschte man sich auch für den europäischen Kontinent.