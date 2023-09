Stefan Zeitz/imago Klotzen statt kleckern: Der bisher größte in der Münchner Innenstadt gesichtete Porsche (5. September)

Während der Bus auf dem Dorf – wenn überhaupt noch – immer seltener hält, der Bahnverkehr vor dem Kollaps steht, die Städte in Staus versinken, lässt sich die mächtige deutsche Autoindustrie seit Dienstag von den Besuchern der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München feiern.

Die »Verkehrswende« ist längst überholt, bevor sie ernsthaft von Industrie und Politik angegangen worden wäre: In Deutschland, so meldete das Statistische Bundesamt am Dienstag, gibt es so viele Autos wie noch nie. »In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte durchgehend gestiegen«, hieß es. Auf 1.000 Einwohner kommen 583 Pkw, der Trend – für die, die ihn sich leisten können – geht zum Zweit- und Drittwagen. Und damit nicht genug: Seit den 90er Jahren werden zwar die Motoren effizienter, die Autos allerdings – als Geschenk der Autoindustrie an die Mineralölkonzerne – deutlich größer, schwerer und PS-stärker. Der Kraftstoffverbrauch sowie die Menge an klima- und gesundheitsschädlichen Abgasen sind so seither alles andere als eingedämmt worden. Und es ist für die Konzerne deutlich profitabler, riesige SUVs mit luxuriösem Schnickschnack anstelle praktischer Gebrauchsfahrzeuge zu produzieren. Mit absurden Folgen: Selbst der ADAC äußerte sich im Juli besorgt darüber, dass es hierzulande nur noch vier Kleinwagen mit einem Preis von weniger als 15.000 Euro zu kaufen gibt. Ein Modell deutscher Hersteller ist nicht darunter.

Diesem Grundübel des deregulierten Individualverkehrs begegnet die IAA mit reichlich grüner Tünche. Die Messe nennt sich nun »IAA Mobility« und zeigt neben den allgegenwärtigen PS-Protzen auch Lastenfahrräder. Die PR-Abteilungen der Autokonzerne üben sich derweil im Greenwashing. Volkswagen beispielsweise verkündete am Dienstag stolz, groß ins Geschäft mit Leasingfahrrädern einzusteigen. Nach Angaben von ATTAC hat VW im vergangenen Jahr vier Millionen Euro allein für Lobbyarbeit ausgegeben. Das macht sich bezahlt: »Klimaschädliche und unsoziale Subventionen wie das Dienstwagenprivileg, das pro Jahr zwischen drei und sechs Milliarden Euro kostet, bleiben erhalten, während ein Tempolimit, das laut Umweltbundesamt rund sieben Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr einsparen würde, abgelehnt wird«, so Thomas Eberhardt-Köster von ATTAC am Dienstag.

Erwartungsgemäß überbieten sich die Bundespolitiker anlässlich der IAA im Floskeldreschen. Verkehrsminister Volker Wissing baute Luftschlösser von »klimaneutralen Kraftstoffen«: »Es gibt keine Alternative zu E-Fuels«, sagte der FDP-Politiker. Der Wirtschaftsminister beschwor den Elektroantrieb und »die grüne und digitale Transformation am Standort Deutschland«. Wohlweislich nicht erwähnte er die energieintensive Produktion von E-Autos sowie den Fakt, dass Kohle nach wie vor der wichtigste Energieträger für die Stromgewinnung in Deutschland ist. 33,3 Prozent waren es 2022 (2021 noch 30,2 Prozent). Und Kanzler Scholz gab in München erneut das Ziel aus, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf deutsche Straßen zu bringen, E-Ladestationen sollen den Tankstellen künftig gesetzlich vorgeschrieben werden.

»Schöne heile Welt hier – wie lange noch?« stand auf Bannern der Klimaschützer der »Letzten Generation«, die am Dienstag durch die Münchner Innenstadt zogen. Handgreiflich angegangen werden sie dieser Tage von aggressiven Autofahrern auf blockierten Straßen, und die bayerische Polizei sperrte bisher 27 von ihnen »präventiv« in die JVA Stadelheim und Memmingen.