IMAGO/HMB-Media Nie wieder Faschismus! Björn Höcke ist wohl das reaktionärste Gesicht der AfD (Würzburg, 25.6.2023)

Mit einer ganzseitigen Anzeige in der Welt warnen der Sozialverband Deutschland, SoVD, und 18 andere Sozialverbände vor der AfD und deren völkisch-nationalistischer Gesinnung. Wie ist weiteren Erfolgen entgegenzuwirken?

Die erschreckenden Höhenflüge der AfD in der letzten Zeit flauen erfreulicherweise neuerlich leicht ab. Wir müssen uns aber fragen: Was könnte die Ursache für den Zulauf zu der extrem rechten Partei sein? Was gilt es zu verändern? Aus meiner Sicht müssen wir Defizite der Regierungsarbeit in der Frauen- und Sozialpolitik angehen. Wir als Sozialverbände sind den Interessen unserer Mitglieder und unserer Zielsetzung verpflichtet.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Es gilt, Konsequenzen aus der Verärgerung über den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zu ziehen, wenn er kolportiert, Inklusion sei eines der »Ideologieprojekte«, von dem man das Bildungssystem »befreien« müsse. Wenn er fordert, dass Kinder mit Behinderungen nicht mehr an Regelschulen unterrichtet werden sollen, müssen wir dagegenhalten. Im Fall der Inklusion gab es eine Staatenprüfung vor den Vereinten Nationen, ob die UN-Behindertenrechtskonvention eingehalten wird. Deutschland hat sie 2009 ratifiziert, so dass sie Gesetzes- und Grundgesetzcharakter hat. Dies gilt es umzusetzen. Menschen mit Behinderung müssen gleichberechtigt an allen Lebens-, Bildungs- und Arbeitsbereichen teilhaben können. Schwachstellen gibt es in Schulen, bei der Ausbildung und Arbeit, im Wohnbereich und der Freizeit, beim Sport und in Werkstätten mit Behinderten: Überall gibt es nach wie vor Barrieren. Die erwähnten Äußerungen gegen Menschen mit Behinderung haben klare historische Bezüge zum deutschen Faschismus der Nazizeit. Damals wurden grausame Verbrechen gegen sie begangen. Das dürfen wir nicht vergessen.

Wieso haben Sie für Ihre Anti-AfD-Kampagne Die Welt ausgesucht – das Blatt wird dem konservativen Spektrum zugerechnet?

Allen 19 Organisationen ging es darum, dem neu erstarkenden Rechtsradikalismus grundsätzlich mit einem sehr breiten Bündnis entgegenzuhalten.

Was machen die politischen Parteien falsch, so dass viele Menschen keinerlei Berührungsängste mehr mit der AfD haben?

Der Streit zwischen Grünen und FDP zur Kindergrundsicherung zeigt, dass sich die soziale Spaltung unserer Gesellschaft nicht durch wechselnde Regierungsmehrheiten ausschalten lässt. Wird dieses Problem aber nicht schnell gelöst, sinken die Zustimmungswerte zur Regierung weiter. Die AfD kann davon profitieren. Der angedachte Minimalkompromiss für die Kinder reicht nicht. Es dürfen nicht nur Kapitalinteressen befriedigt werden. Schultern, die breiter sind, können mehr tragen und sollten es auch. Wir brauchen für Großkonzerne höhere Steuern. Eine Vermögenssteuer sollte wieder eingeführt und Löcher bei der Erbschaftssteuer gestopft werden. Die Schuldenbremse sollte ausgesetzt werden, um Menschen die Unzufriedenheit und die Sorge zu nehmen. Durch Kindergrundsicherung sowie eine geeignete Renten- und Pflegepolitik muss die Armut für die Betroffenen und ihre Angehörigen beseitigt werden. Gesundheitspolitik zu Lasten der Patienten darf es nicht geben. Wir dürfen keine Politik hinnehmen, die die soziale Spaltung vergrößert.

Was aber, wenn Ihr Warnen vor der AfD nichts hilft, weil die, die sie wählen, keine »besorgten Bürger« sind, sondern bereits ein geschlossen rechtes Weltbild haben?

Das wäre schlimm. Es hilft aber nichts, die Wähler dieser Partei zu beschimpfen. In Umfragen bestätigen viele, dass sie die AfD hauptsächlich wählen, um der Regierung einen Denkzettel zu verpassen. Es wurden politische Versprechen gemacht, die nicht gehalten werden. Viele haben Sorge, nicht mehr gesehen und ausgegrenzt zu werden. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte dürfen wir nie mehr in den Faschismus zurückfallen. Darauf zielt auch unsere Annonce in der Welt.