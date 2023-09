Simbabwes Präsident vereidigt

Harare. In Simbabwe ist Emmerson Mnangagwa nach seiner Wiederwahl am Montag für eine zweite Amtszeit als Präsident vereidigt worden. Nach Angaben der Wahlkommission hatte der 80jährige die Wahl am 23. August bereits im ersten Durchgang für sich entschieden. Die Opposition weist das Ergebnis zurück. Auch afrikanische Wahlbeobachter äußerten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wiederwahl. Simbabwe wird seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1980 von der aus dem Befreiungskampf hervorgegangenen Partei ZANU-PF regiert. (AFP/jW)