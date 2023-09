General in Gabun als Präsident vereidigt

Libreville. Nach dem Militärputsch in Gabun hat der 48jährige General Brice Oligui Nguema am Montag vor dem Verfassungsgericht des Landes seinen Eid als Übergangspräsident mit den folgenden Worten abgelegt: »Vor Gott und dem gabunischen Volk, dass ich das republikanische Prinzip treu bewahren werde«. Am Mittwoch vergangener Woche hatte das Militär des zentralafrikanischen Landes den langjährigen Staatschef Ali Bongo Ondimba während der Präsidentschaftswahlen abgesetzt. Oligui hatte danach angekündigt, die nach dem Putsch aufgelösten staatlichen Institutionen demokratischer gestalten zu wollen. Die Militärs hatten den Staatsstreich mit einer »ernstzunehmenden institutionellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise« im Land begründet. General Oligui wirft der entmachteten Bongo-Familie Korruption vor. Sie hatte das ölreiche Land mehr als 55 Jahre lang regiert. (AFP/jW)