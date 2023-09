Linkspartei: Bartsch gibt sich optimistisch

Berlin. Der noch amtierende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Dietmar Bartsch hat sich trotz einer drohenden Spaltung seiner Partei optimistisch und kämpferisch geäußert. »Ich habe die Totenglöckchen schon mehrfach in meiner politischen Laufbahn klingeln gehört, da wurde immer gesagt, der Laden ist am Ende«, sagte Bartsch im ZDF-Morgenmagazin am Montag. Er sei 1990 zur Vorgängerpartei PDS gegangen und damals hätten schon alle gefragt, ob er wahnsinnig sei. »Und wir haben es geschafft. Ich sage Ihnen: Wir werden es wieder schaffen.« (dpa/jW)