Strack-Zimmermann greift Scholz wegen »Taurus« an

Schmallenberg. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Lieferung von »Taurus«-Marschflugkörpern an die Ukraine kritisiert. »Auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos«, schrieb die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses am Sonntag abend auf der Plattform X. Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner kritisierte Strack-Zimmermann. Sie beschimpfe »mal wieder den Kanzler, weil er nicht bei jeder Forderung nach Waffenlieferungen salutiert und Vollzug anordnet«. (dpa/jW)