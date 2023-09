BRD-Exporte im Juli zurückgegangen

Wiesbaden. Die Exportziffern der BRD sinken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, gingen die Ausfuhren im Juli sowohl im Vergleich zum Vormonat (minus 0,9 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (minus 1,0 Prozent) zurück. Insgesamt summierten sich die Exporte in dem Monat auf 130,4 Milliarden Euro. Auf den Zeitraum der ersten sieben Monate des laufenden Jahres gesehen, liegen die Exporte nach Behördenangaben aber kalender- und saisonbereinigt mit 922,4 Milliarden Euro um 2,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Wegen teils enormer Preissprünge erzielte der BRD-Außenhandel 2022 einen Rekord.(dpa/jW)