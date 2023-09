Neue Kooperation im östlichen Mittelmeer

Athen. Griechenland, Zypern und Israel wollen ihre Zusammenarbeit im östlichen Mittelmeer ausbauen. Das haben Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und der zyprische Präsident Nikos Christodoulidis am Montag nach einem Treffen in der zyprischen Hauptstadt Nikosia erklärt. Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung von Bränden, Verteidigung, Sicherheit und Energie stehen im Mittelpunkt. Das Zusammenkommen der drei Vertreter der Mittelmeerstaaten war das neunte Gipfeltreffen in acht Jahren. Das nächste soll in Israel stattfinden. (dpa/jW)