Uwe Koch/IMAGO/Eibner Unsichere Lebensdauer: Hat seine letzte Stunde bald geschlagen? (Schorfheide, Brandenburg, 18.8.2023)

Noch ist es ein Zukunftsszenario: Gewehrsalven peitschen durch das Dickicht, im Unterholz hat eine Trachtengruppe Schießwütiger ihren Lieblingsfeind ausgemacht – ein »blutrünstiges« Rudel umherstreifender Wölfe. Aber: Ihnen soll es tatsächlich »schneller und unbürokratischer« an den Kragen gehen, wurde Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag in Die Welt zitiert. Abschüsse nach Rissen, dafür will die Ressortchefin Ende September »konkrete Vorschläge« machen, bestätigte gleichentags ein Ministeriumssprecher gegenüber jW.

Offenbar zeigt das PR-Dauerfeuer von Jagdgesellschaften, Wild- und Weidetierhaltern sowie konservativen Bauernverbänden Wirkung – bis in die Ampelkoalition. Lemke: »Wenn Dutzende Schafe gerissen werden und verendet auf der Weide liegen, dann ist das eine Tragödie für betroffene Halter.«

Nur, der Wolf ist bundes- und europarechtlich geschützt, streng sogar. Nach offiziellen Angaben zogen 2022 bundesweit 161 Wolfsrudel, 43 Wolfspaare und rund zwei Dutzend Einzelwölfe durch die Gegend, in summa schätzungsweise 1.300 bis 3.000 Tiere. Das Problem für die Abschusslobby: Ein »günstiger Erhaltungszustand« beim Wolf lässt sich so nicht präzise ermitteln. Der ist indes Voraussetzung für eine »erleichterte Bestandsregulierung«.

Unwidersprochen bleibt Lemkes Vorstoß nicht. Uwe Friedel, Wolfsexperte beim BUND Naturschutz in Bayern, kritisierte am Montag im jW-Gespräch das Debattenziel. »Den Fokus auf Abschussquoten zu legen ist falsch.« Ein Denkfehler. Warum? Es gebe keinen direkten Zusammenhang zwischen Wolfsanzahl und Weidetierrissen. »Der Punkt ist ein verbesserter Herdenschutz«, denn noch immer würden überwiegend ungeschützte Schafe und Ziegen gerissen. »Kurz, Gelegenheit macht Diebe, wenn die Hoftür offensteht.«

Überzeugungsarbeit dürfte der Ministerin auch in den eigenen Reihen bevorstehen. Ihr »grüner« Parteikollege Harald Ebner, Vorsitzender des Umweltausschusses im Bundestag, meinte kürzlich zu jW: Wenn Jungwölfe Eltern verlören, steige das Risiko, »dass anschließend Nutztiere statt Wildtiere gerissen werden«. Denn Rudel ohne Leittiere bevorzugen zuallererst leichte Beute. Und: Hinter dem Ruf nach Absenkung des Schutzstatus für den Wolf stecke der Wunsch »nach einer Wiederausrottung«.