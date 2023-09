gemeinfrei »Die Welt verliert einen begnadeten Folksänger und aufrichtigen Demokraten« – Erich Schmeckenbecher über seinen Zupfgeigenhansel-Kollegen Thomas Friz

Thomas Friz, eine der großen Stimmen des Folk, ist tot. Nach einem Herzinfarkt verstarb er 73jährig am Mittwoch in Göppingen. Vor einem Jahr noch saßen wir zusammen im Garten hinter Erich Schmeckenbechers Bauernhaus im schwäbischen Lorch. Ein lauer Spätsommertag, und Friz, Jahrgang 1950, erzählte aus seiner Biographie, davon, wie es zu jener kulturellen Großtat kam, als Schmeckenbecher und er sich daranmachten, das angestaubte, von den Nazis und vielen anderen missbrauchte deutsche Volkslied gründlich zu entrümpeln.

Friz erinnerte an Franz Josef Degenhardt und zitierte aus dessen Album »Wenn der Senator erzählt« von 1968: »Tot sind uns’re Lieder, / Uns’re alten Lieder / Lehrer haben sie zerbissen, / Kurzbehoste sie verklampft, / Braune Horden totgeschrien, / Stiefel in den Dreck gestampft.« Und der Sänger und Gitarrist kommentierte leger, ganz so, als wäre nichts dabei gewesen: »Den ganzen Kram haben wir entfernt.«

Aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrhaus, geschult von Bachs Matthäus-Passion und Weihnachtsoratorium im Stuttgarter Hymnus-Chor, war der junge Friz zunächst als Chorknabe auf Konzerten durch ganz Europa unterwegs – ein herausragendes sängerisches Talent mit markanter, mal sehr einfühlsamer, mal energischer, treibender, immer aber unverwechselbarer Stimme. Später interessierte ihn mehr der musikalische – und zweifelsfrei auch der politische – Aufbruch der sechziger Jahre, die Singer-Songwriter aus englischsprachigen Gefilden wie Gordon Lightfoot oder Leonard Cohen. Bald saß er selbst als Straßenmusikant mit seiner Gitarre am Kleinen Schlossplatz der schwäbischen Hauptstadt.

Im Herbst 1972 begegnete er Schmeckenbecher – und Zupfgeigenhansel war geboren. Ein Duo mit eigenem Sound und den besonderen, weil historischen Texten, wie gemacht für die »Folkmusic«, die gerade im Aufwind war und zu Pop wurde. Die beiden Musiker entwickelten Texte und Lieder, die sie »irgendwo im Archiv ausgegraben hatten«. Suchten, stöberten, forschten, hoben an Schätzen, was es in vergangenen Kulturen zu entdecken gab, was verschüttet und verdrängt gewesen war, und sie gehörten einer Generation an, die den Aufstand und Widerstand gegen das Bestehende probte. Zupfgeigenhansel wurde zur Erfolgsgeschichte. Vier Alben entstanden beim Verlag Pläne, darunter auch die jiddischen Lieder, zwei beim Label Musikant. In der DDR verlegte Eterna das Duo, das mehrfach auch beim Festival des politischen Liedes in Berlin auf der Bühne stand.

1986 trennte sich das Duo. Friz trat mit mehreren Programmen auf, mit Widerstandsliedern und mit jiddischen Liedern und Texten, zu seinen Vertonungen gehören zudem Texte von Theodor Kramer, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Kurt Tucholsky. Nach einem Auftritt in Göppingen dann wurde er im Januar 1994 von rechtsradikalen Skinheads überfallen und brutal zusammengeschlagen. Die Diagnose des Arztes, der ihn behandelte, er werde wohl nie wieder Gitarre spielen können, stimmte zum Glück nicht. Nach sehr viel Gymnastik griff die linke Hand wieder, Friz machte weiter, produzierte mehrere CDs, er erhielt einen Schallplattenpreis, 2022 traten Friz und Schmeckenbecher zum 50jährigen Jubiläum von Zupfgeigenhansel wieder gemeinsam auf, eine Werkschau mit drei Platten erschien.

Zum Tod seines Sangesbruders schrieb Schmeckenbecher: »Die Welt verliert einen begnadeten Folksänger und aufrichtigen Demokraten. Die Ehefrau ihren Mann, die Söhne ihren Vater … Ich einen wahren Freund und langen Weggefährten.«