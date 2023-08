MUTESOUVENIR/Kai Bienert Angemessener Aufzug: Die ukrainische Dirigentin Oxana Liniw mit blau-gelber Schärpe

Bei einem »Festival der besten Jugendorchester der Welt« (4. bis 27. August) liegt die Frage nahe, welches Ensemble denn das Beste der Besten ist. Indessen sind die Ausgangslagen zu ungleich. Manche der Orchester vereinen wirklich Jugendliche, so das Concertgebouworkest Young Nachwuchs im Alter von 14 bis 17 Jahren. In anderen treffen sich Studierende von Musikhochschulen. In wieder anderen sah man Herren mit bereits bedenklichem Haarausfall.

Was den Schwächeren der Besten an Technik fehlt, ersetzen sie durch einen Enthusiasmus, den Profiorchester an manchen Abenden vermissen lassen. Zu nennen ist das Tbilissi Youth Orchestra, das unter Leitung von Mirian Chuchunaischwili (englische Transkription: Khukhunaishvili) eine dramaturgisch klug disponierte, auch ob ihrer Leichtigkeit eindrucksvolle 3. Sinfonie Beethovens ablieferte. Das Gustav-Mahler-Jugendorchester unter Jakub Hrůša bot in der 9. Sinfonie des Namensgebers auf allen Positionen der anspruchsvollen Partitur professionelle Leistungen – endlich wieder ein Pianissimo. Extrem laut können alle und machen heute alle. Aber an der Grenze des noch Hörbaren zu spielen, wie Mahler es gegen Ende seiner Neunten verlangt, und den melodischen Fragmenten, in die die Musik zerfällt, darüber ihren Ausdruck zu geben – das erlebt man heute selten.

Große Rolle der Politik

Nun ist das Berliner Publikum mit Beethoven- und vor allem mit Mahler-Aufführungen bestens versorgt. Der Reiz von Young Euro Classic liegt nicht zuletzt darin, dass die Jugendorchester neueste Musik aus ihrer Heimat mitbringen. Es gibt da den Typus des effektvollen, kurzen Orchesterstücks, das in Konzertprogrammen den modernen Auftakt bilden kann. Das Bundesjugendorchester spielte mit Esa-Pekka Salonens »Helix« von 2005 ein Werk, das zu Recht bereits ins Repertoire eingegangen ist. Etwas älter, von 1997, sind die »Sogdian Frescoes« von Mustafo Bafoyev, die das Youth Symphony Orchestra of Uzbekistan spielte: eine bei allen Klangballungen und rhythmischen Zuspitzungen gut durchhörbare Verherrlichung des Sogdianischen Reichs, das bei der alten Seidenstraße eine wichtige Vermittlerrolle spielte.

Politik spielte eine große Rolle. Das Ungdomssymfonikerne aus Norwegen spielte »Epitaph« von Rolf Gupta. In dieser »Gedenktafel für die Opfer von Utøya« für die 2011 von dem Neonazi Anders Breivik ermordeten Jugendlichen geht es um die Frage, wie Traumatisches zu bewältigen sei. Einzelne Akkorde folgen aufeinander, viele an- und wieder abschwellend. Sie leben von changierenden Klangfarben im Wechsel von Verzweiflung und Trost. Das vermochte anfangs zu faszinieren, aber nicht über die knapp zwanzig Minuten Spieldauer.

Burleske Marktszene

Mit »Courage in Concert« bestritten Orchester aus vier angeblich von Russland bedrohten Staaten ein »Festival im Festival«. Das Orchester aus Tbilissi lieferte Mika Mdinaradses »Blue Horses« ab. Dort soll das »Galoppieren der Pferde« an den »Kampf des georgischen und ukrainischen Volkes« erinnern. Das Ergebnis klang wie eine sinfonische Dichtung aus dem 19. Jahrhundert, und zwar eine der schlechteren.

Entschiedener noch war der Auftritt des Youth Symphony Orchestra of Ukraine, dessen Leiterin Oxana ­Liniw (Oksana Lyniv) eine blau-gelbe Schärpe für angemessen hielt. Die Komponistin Bogdana Froljak (Bohdana Frolyak) lieferte »The Way« (2023) ab. Dieser Weg führte von »dem Bösen, das Russland über unser Land gebracht hat« (chaotischer Orchestertumult), zu »dem Licht, zu dem wir streben und das wir unweigerlich erreichen werden« (süßliche Akkorde). Fehlte diesem Werk jegliche Originalität, so war die »Odessa Rhapsody« von Ewgen Orkin (Evgeni Orkin) (2022) sehr viel klüger angelegt und wurde denn auch mit dem Europäischen Kompositionspreis ausgezeichnet. Sie begann als Hafenschilderung, inklusive naturalistisch nachgeahmter Schiffshörner und Möwengeschrei, und ging in eine burleske Marktszene über. Nach fröhlicher Kaffeehausmusik und jiddischer Folklore endete das Stück depressiv. Nach der Pause ließ Liniw dann Beethovens 5. Sinfonie spielen, durch Kampf zum Sieg, posierte danach vor einer ukrainischen Fahne und ließ als Zugabe, für die ganz Begriffsstutzigen, eine verkürzte Version von Beethovens Finale wiederholen.

Gab es Besseres? Zwei sehr unterschiedliche Coronamusiken. Das Orchester der Estnischen Akademie für Tanz und Theater führte die »Fünf Arabesken« (2020/21) von Alisson Kruusmaa auf – knappe Orchesterskizzen, die zwischen Leichtigkeit und Trauer schwanken, mit kaum einer Note zuviel. Ganz anders klang Alin Constantin Chelărescus »Panicandemica« (2021). Das Nationale Jugendorchester Rumäniens demonstrierte einen Wechsel zwischen panischen Passagen und solchen des eingetretenen Todes. Klopfgeräusche (Sargnägel!) über einer folkloristischen Doina. Das scheint allzu naturalistisch-plakativ und erwies sich doch als wirksam. Der Kuwaiter Amer Jaafar komponierte die »Impatience of a Captive« (2000). Das usbekische Orchester verdeutlichte den Stimmungswechsel des ungeduldigen Gefangenen, seine Erwartungen, sein Aufbegehren und die Verzweiflung, bis eingespielte arabische Gesänge die Unterstützung durch das Kollektiv hörbar machten. So zeigte das Festival die Vielfalt Neuer Musik jenseits westlicher Avantgardezirkel, was kein geringes Verdienst ist.