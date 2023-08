Simon Zamora Martin Die Kundgebung der GEW vor dem Arbeitsgericht in Berlin zeigte sich am Montag solidarisch mit Inés Heider

Im Rechtsstreit mit Anwälten der Unternehmerseite sind haarsträubende Aussagen programmiert. Die Schulsozialarbeiterin Inés Heider wehrte sich, begleitet von einer Solidaritätskundgebung mit rund 80 Unterstützern, am Montag vor dem Berliner Arbeitsgericht, gegen ihre Entlassung. Der Anwalt ihrer vormaligen Arbeitsstelle, der Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (TJFBG), zog zur Begründung der gegen die Gewerkschafterin ausgesprochenen Kündigung ausgerechnet den Schutz ihrer Gewerkschaft ins Feld.

Heider war Anfang Juli wegen einer E-Mail die fristlose Kündigung ausgesprochen worden. Darin hatte Heider ihre rund 1.000 Kollegen über die geplanten Kürzungen der Senatsregierung im Sozialetat der Bezirke informiert. Denn nicht nur sollten in der Drogenhilfe und Jugendfreizeiten Mittel gekürzt und damit auch Projekte geschlossen werden. Auch Jugendfreizeiteinrichtungen könnten durch die Pläne vor dem Aus stehen, auch Projekte des TJFBG wären betroffen. Zudem wies Heider auf eine Protestkundgebung gegen die Kürzungen und den Streik der Gewerkschaft GEW für den Tarifvertrag Gesundheitsschutz hin. Weil Heider und ihre Kollegen nicht direkt beim Land Berlin angestellt, sondern an die private TJFGB ausgegliedert sind, werden sie von der GEW bislang nicht zum Streik aufgerufen.

Aus Sicht des Rechtsanwaltes der Gesellschaft ausreichend, um Heider zu entlassen – obwohl sie als Mitglied des Wahlausschusses für die Betriebsratswahl unter Kündigungsschutz stand. Sie hätte in ihrer Mail das Wort »menschenverachtend« genutzt, um die Kürzungen zu beschreiben, so der Anwalt des Trägers vor Gericht. Heiders Formulierung in einer betriebsinternen Mail würde den Verhandlungen der TJFBG mit dem Senat »nicht dienlich sein«. »Sie würde gerne streiken, das haben wir als Aufruf zum wilden Streik gewertet«, erklärte der Rechtsanwalt zu der Forderung Heiders, von der GEW zum Streik aufgerufen zu werden.

Es sei »in keiner Art und Weise legal, als Tochterunternehmen zu streiken«, erklärte der Vorsitzende Richter Kühn in der Verhandlung. Zwar ehre es Heider, sich politisch zu engagieren, wenn sie aber über politische Forderungen einen Streik führen wolle, sei dies ein »unzulässiger Streik«. Heiders Anwalt Timo Winter widersprach Kühn am Dienstag im jW-Gespräch: »Ein etwaiger Streik der Sozialpädagogen ist als Unterstützungsstreik für die Lehrerkräfte zulässig.« Denn diesen ginge es schließlich um tarifierbare Ziele. Dies sei aber vor allem eine »Scheindiskussion«: Heider habe an keiner Stelle zum Streik aufgerufen, sondern lediglich die gewerkschaftliche Debatte in die Belegschaft getragen, ob die GEW auch die ausgegliederten Schulsozialarbeiter zum Streik aufrufe.

Mit ihrer Entlassung wurde diese Debatte unterbunden. Für Rechtsanwalt Vogt eine Verteidigung der Gewerkschaft: »Wir schützen die innere Verfassung der GEW«, erklärte er in der Verhandlung. Eine interessante Aussage von einem Rechtsanwalt, den die Kanzlei Alstair Legal als »langjährig erfahrenen und renommierten Berater« bei Auseinandersetzungen mit Gewerkschaften, etwa bei »der Verhinderung von Tarifverträgen« und Umsetzung von »Personalabbaumaßnahmen«, beschreibt.

»Wir halten es für abenteuerlich, dass der Anwalt der TJFGB den Schutz der Gewerkschaft als Kündigungsgrund heranzieht«, erklärte Fabian Schmidt, Berliner GEW-Vorstandsmitglied, im Gespräch mit jW. Die gekündigte Gewerkschafterin Heider zeigt sich gegenüber dieser Zeitung erfreut über die Rückendeckung der Gewerkschaftskollegen und räumt ein, dass der Streik der Lehrkräfte einen politischen Kern hat: »Die Regierung erhöht Ausgaben für Armee und Polizei, während bei Bildung, Sozialem und Klima gekürzt wird.« Doch seien bessere Bildung, kleinere Klassen und mehr Schulsozialarbeiter nur »mit mehr Investitionen möglich«, so die Sozialarbeiterin. Der Gütetermin endete ohne Einigung, ein Kammertermin soll Ende Januar 2024 folgen.