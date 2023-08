imago/Piero Chiussi »Ich muss mich der Sache erwehren und kann es nicht mit denselben Stilmitteln tun, mit denen der Apparat arbeitet.« – Bert Papenfuß in der Rumbalotte continua (2013)

Verstanden habe ich nie, weshalb so viele Künstler, die ihre Arbeit für eine subversive Tätigkeit halten, darauf warten und beharren, der Staat, dessen Gegner sie zu sein vorgeben, möge ihnen den roten Teppich ausrollen und Fördergelder über sie ausschütten. Entweder ist es mit dem subversiven Gehalt ihrer Produkte gar nicht so weit her oder diese Künstler sind so schlau, dass sie der Obrigkeit ihre brisanten Stoffe unbemerkt unterjubeln können. Die erste Erklärung ist die plausiblere. Und ein Blick in die Literaturgeschichte zeigt, dass die ästhetisch und politisch ernsthaft dissidenten Autoren sich oft schon selbst um die Verbreitung ihrer Schriften kümmern mussten und dazu Zeitschriften und Verlage gründeten. Ein solcher Dissident war Bert Papenfuß, der wie kein anderer für das Prinzip Gegenöffentlichkeit gelebt hat.

Mal eben eine Kneipe

In der DDR war er Teil einer Undergroundszene (die berühmte »Prenzlauer-Berg-Literatur«), die maximal geduldet, auf gar keinen Fall aber gefördert wurde. Erst 1988 konnte Gerhard Wolf, verantwortlich für die Reihe »Außer der Reihe« im Aufbau-Verlag, dort den Band »dreizehntanz« unterbringen. Über Literatur unter Marktbedingungen machte sich Papenfuß schon gar keine Illusionen und baute sich in den 90er Jahren eine vom Literaturbetrieb unabhängige Existenz auf: »Bei uns Suffköppen war das natürlich die erste Idee: Man macht eben eine Kneipe auf.« Als Teilhaber des Kaffee Burger programmierte er dort zu Beginn des Jahrtausends den »Salon Brückenkopf«. Als der kommerzielle Erfolg des Ladens in der Berliner Torstraße mit seinen veranstalterischen Ambitionen kollidierte, ließ sich Papenfuß auszahlen und betrieb in der Metzer Straße bis 2015 die Kulturspelunke Rumbalotte continua, benannt nach einer Serie von Gedichtbänden. In ungezählten Veranstaltungen wurden dort Zeitschriften und Produkte aus Kleinverlagen wie dem von Peter Engstler präsentiert, traf sich ein Kreis, dem u. a. Tone Avenstroup, Stefan Döring, Andreas Hansen, Robert Mießner, Kai Pohl und Hugo Velarde angehörten. In dem brutal gentrifizierten Kiez war es für Papenfuß freilich kaum noch möglich, eine Kneipe nach seinen Vorstellungen zu betreiben. Er hoffte auf eine künftige Rebellion der Kinder der zugezogenen Besserverdiener, konnte aber nicht so lange warten. Papenfuß war auch unermüdlich im Anschieben von Zeitschriftenprojekten, zuletzt Abwärts!, zuvor (ab 1994) Sklaven, Sklaven Aufstand und Gegner. Er verstand seine redaktionelle Arbeit als »Konspiration und Direkte Aktion«.

1956 in der Reuterstadt Stavenhagen in Mecklenburg geboren, machte Bert Papenfuß eine Ausbildung als Elektronikfacharbeiter und arbeitete als Beleuchter im Theater. Der Sohn eines NVA-Offiziers ging zeitweise in Leningrad zur Schule und verweigerte den Dienst an der Waffe. In Berlin begann dann Ende der 70er Jahre eine Zeit, die er in einem Gespräch, das ich 2002 für die Berliner Stadtzeitung scheinschlag mit ihm führte, so resümierte: »Das war eine andere Welt, man brauchte nicht so viel Geld und konnte sich relativ leicht unabhängig dem offiziellen Kulturbetrieb gegenüber behaupten.« Die Lyrik des Punks und Anarchisten, dessen Anarchismus vor der Syntax und Rechtschreibung nicht haltmachte – »Ich wollte nicht dudenkonform sein, das wäre für mich gleichbedeutend mit der Akzeptanz des Strafgesetzbuches gewesen« – war so rotzfrech wie verspielt und ließ Ernst Jandl bereits in den 80er Jahren »Verse von hoher Qualität« konstatieren. Als Volker Braun ihm als alleiniger Juror 1998 den Erich-Fried-Preis verlieh, charakterisierte er ihn in seiner Laudatio als »Wortverstörer und Sinnentsteller, der die Verhältnisse wörtlich nimmt«. Das ist der Ausgangspunkt politisch subversiver Literatur. Ein »haltung & spaltung« überschriebener Text beginnt so: »staatsaufbau durch kulturförderung, oder umgekehrt/geschmacksverstärker, hochglanzmagazine & imponiergehabe/je subvention, desto installation eine kloake schleimens & geiferns«.

Ein rares Beispiel

Im Interview aus dem Jahr 2002 erläuterte Papenfuß schlüssig die Grundlagen seiner Poetik: »Ich werde von Schrott zugeballert, der mich belästigt, dem muss ich etwas entgegensetzen. Dadurch entsteht ein Ausdruckszwang. Ich muss mich der Sache erwehren und kann es nicht mit denselben Stilmitteln tun, mit denen der Apparat arbeitet.« Vor kurzem fragte mich ein bekannter Literaturkritiker nach den Aktivitäten von Bert Papenfuß, von denen er in den letzten Jahren offenbar nichts mehr mitbekommen hatte. Der Mann – dem unzutreffenden Selbstbild nach offen und entdeckungsfreudig – wäre nie auf die Idee gekommen, sich die von Papenfuß mitgestalteten Zeitschriften oder die Bücher aus Verlagen wie Karin Kramer, Quiqueg oder Moloko Print anzusehen. Als ich meinte, dass die politische Dissidenz von Papenfuß wohl mit den sogenannten großen Feuilletons kaum kompatibel sei, blickte er mich ungläubig an. Aber es gibt sie, die politische Dissidenz, die sich auch ästhetisch artikuliert. Bert Papenfuß, der am Sonnabend nach kurzer heftiger Krankheit verstorben ist, war dafür ein rares Beispiel. Die Lücke, die sein Tod in der Gegenkultur hinterlässt, wird kaum zu füllen sein.