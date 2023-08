Axel Heimken/dpa Nach dem Ergebnis der Urabstimmung: Von Stillstand keine Spur (Maschen, 12.6.2023)

Gewöhnlich ist das nicht: eine Urabstimmung zu einem Schlichterspruch, nicht zu gescheiterten Tarifgesprächen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kann das aber. Und hat es gemacht. Am frühen Montag nachmittag dann das Ergebnis zur sogenannten Schlichtungsempfehlung im Clinch mit der Deutschen Bahn AG (DB): 52,3 Prozent der EVG-Mitglieder votierten für die Annahme – und somit gegen unbefristete Streiks. Beides stand zur Abstimmung. »Mit diesem Abschluss erreichen wir effektive und nachhaltige Einkommenssteigerungen für viele Kollegen, sichern den Mindestlohn, machen bei den Dienstleistern Schluss mit der regional unterschiedlichen Bezahlung«, behauptete der EVG-Vorstand gleichentags auf seiner Facebook-Seite.

Bedeutsam: Ein Quorum von 25 Prozent bei der Urabstimmung hätte gereicht, um den Schlichterspruch von Ende Juli anzunehmen. Im Umkehrschluss hätten 75 Prozent dagegen stimmen müssen, um Arbeitskampfmaßnahmen folgen zu lassen. Rund zwei Drittel der Stimmberechtigten beteiligten sich am Votum. »Die Urabstimmung ist klarer ausgefallen als seitens des EVG-Vorstands befürchtet«, so ein ehrenamtlicher EVGler, der anonym bleiben will, am Montag im jW-Gespräch. Die Mehrheit der Gewerkschafter wolle offenbar keine längerfristige Arbeitsniederlegung. »Hoffentlich halten wir jetzt die vielen Unzufriedenen.« Fraglich, ob das gelingt.

Die Tarifkommission der EVG hatte im Vorfeld der Urabstimmung kräftig die Werbetrommel gerührt, den »Kompromiss« anzunehmen. Das heißt nun: Rund 180.000 DB-Beschäftigte erhalten 410 Euro mehr Lohn pro Monat. Indes in zwei Stufen (Dezember 2023 200 Euro und August 2024 210 Euro). Und bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Ein Abschluss, der nur geringfügig vom letzten DB-Angebot abweicht (400 Euro und 27 Monate Laufzeit). Zudem sollen alle Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro im Oktober ausgezahlt bekommen. Ein Trostpflaster, dass es wohlgemerkt auch ohne Tarifrunde gegeben hätte.

Zur Erinnerung: Gerungen um einen Tarifvertrag hatten die Kontrahenten seit Ende Februar. Zwei Warnstreiks der EVG sollten den Druck auf den »Sozialpartner« DB erhöhen. Einen dritten – 50stündigen Warnstreik – Mitte Mai verhinderte das Arbeitsgericht Frankfurt am Main, die DB-Bosse hatten zuvor einen Eilantrag gegen den Ausstand eingebracht. Mit Erfolg, der Staatskonzern hatte mit seinem Angebot zentrale Vorbedingungen der EVG angeblich erfüllt und sich auf die Gewerkschaft zubewegt. Zum Rückblick gehört auch: Die EVG hatte ihre Mitgliedschaft mit der fixen Forderung von 650 Euro Entgeltplus bei zwölf Monaten Laufzeit mobilisiert.

Zahlreichen EVGlern stößt noch etwas sauer auf: die Ungleichbehandlung im DB-Konzern. Für rund 70.000 DB-Beschäftigte verschiedener Betriebszweige sind nach der Laufzeit »strukturelle Erhöhungen in den Tariftabellen« vereinbart worden. Sie bekommen weiteres Geld in ihre Lohntüte. Zehntausende anderer Teilunternehmen nicht. Ferner sollen DB-Busfahrer künftig wöchentlich eine Stunde mehr arbeiten.

Unter dem Strich: Die Kritik in der Belegschaft ist groß. Besonders in den virtuellen Kanälen der EVG. Nicht wenige Gewerkschafter äußerten am Montag ihren Unmut, einige drohten mit dem Austritt aus der DGB-Einzelgewerkschaft, weitere verkündeten diesen. Einer sagte in einem Facebook-Post trocken: »Austrittserklärung geht heute noch raus.«

Wie geht es weiter? Vermutlich konfliktreich. Aber nicht zwischen EVG und DB, sondern mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Schon im Herbst beginnen die Tarifgespräche, die Friedenspflicht endet am 31. Oktober.