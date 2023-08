Auf dem Trockenen

Armin Bardel Heldenmut und Niedergang einer Geisha: »Die Judith von Shimoda«

Der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) hat dem Privatsender Radio WSW öffentliche Gelder zugesprochen, die für Nichtkommerzielle Lokalradios (NKLs) vorgesehen sind. Diesen Vorwurf des Bundesverbands Freier Radios (BFR) hat die SLM jetzt in der Sache bestätigt. Aus ihrer Sicht unterscheidet sich allerdings ein nichtkommerzieller Sender von einem kommerziellen allein dadurch, dass er sich nicht durch Werbung finanziert, so wie es bei Radio WSW neuerdings der Fall ist. Der Dresdner Medienberater und MDR-Rundfunkrat Heiko Hilker hatte dieser Auffassung junge Welt gegenüber widersprochen: NKLs würden von Vereinen getragen, in denen ehrenamtliche Mitglieder das Programm gestalten. Radio WSW aber, so BFR-Vorstand Mark Westhusen, werde von einer gleichnamigen GmbH betrieben, die wiederum Teil der kommerziellen Sendergruppe Sachsen Fernsehen sei. Der Medienrat überging bei seiner Entscheidung die SLM-Versammlung, die sich explizit gegen die Zulassung von Radio WSW als NKL ausgesprochen hatte. »Wenn sich die Landesmedienanstalt mit ihrer Linie durchsetzt, dass auch Privatsender mit den Zuschüssen für Nichtkommerzielle gefördert werden können«, mahnte Westhusen im Gespräch mit der jW, »ist die ohnehin unzulängliche Finanzierung der ehrenamtlich arbeitenden Freien Radios in Gefahr – nicht nur in Sachsen«.

In dieser Woche im Radio: Die Neue Oper Wien und Neues von Brecht. Der Argentinier Fabián Panisello hat nach dem Schauspiel »Die Judith von Shimoda«, das Bertolt Brecht zugeschrieben wird, eine Oper komponiert, die im August bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt wurde (Di., 23.03 Uhr, Ö 1). In den hysterischen »Deutschen Herbst« 1977 in der BRD entführt den braven Bürger das Hörspiel »Peymann-Beschimpfung« von Helgard Haug und Daniel Wetzel (DLF Kultur 2007, Mi., 22.03 Uhr, DLF Kultur). »Justiz ist immer politisch« könnte man im Rückblick auf die Stammheimprozesse sagen, Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler fällt dieses Urteil im Beitrag von Claudia Heissenberg in bezug auf die NSU-Mörderbande (Do., 15.05 Uhr, SWR 2). Was drei Tage lang Ende Juli zum 43. Male im Burgenländischen getönt und improvisiert wurde, fasst der »Zeit-Ton« in drei Ausgaben der »Highlights der Konfrontationen Nickelsdorf 2023« zusammen (Teil eins und zwei Do. und Fr., 23.03 Uhr, Ö 1).

Für den »Hörspielartmix« hat sich Ruth Johanna Benrath ins entrückte Dichteroberstübchen des alten Hölderlin hineingedacht, sie fand dort »Sprache, mein Stern« (Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). »Kann Literatur Krisen prophezeien?« Das sollte ab 2017 das Forschungsprojekt »Cassandra« staatsgeheim im Auftrag des deutschen Militärs herausfinden, anhand der Vorbürgerkriegsliteraturen vom Westbalkan, aus dem Maghreb und Nigeria. Ein Fall für Markus Metz und Georg Seeßlen (Sa., 12.04 Uhr und So., 15.04 Uhr, WDR 3). Am 23. Mai wurde im Teatro dell’Opera in Rom Janáčeks »Z mrtvého domu« aufgeführt, der Dreiakter nach Dostojewskis »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Aktuelle Buchtipps für Kinder bringt der »Mikado-Bücherwurm« (So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). An den Putsch in Chile vor 50 Jahren und »Pinochets deutsche Paten« erinnert Grimme-Preisträger Wilfried Huismann (WDR 2023, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Und der Hessische Rundfunk verhört die »Gespräche über den abwesenden Herrn Hacks«, die Jan Decker unter anderem mit Dietmar Dath geführt hat (DLF 2021, So., 18 Uhr, HR 2 Kultur).