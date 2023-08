Mitteilungen

Im Mitteilungsblatt der Alfred-Klahr-Gesellschaft schreibt Florian Schwanninger über den Linzer Kommunisten und Widerstandskämpfer Hugo Müller, der im November 1944 bei einem Gefecht mit der SS in der Südsteiermark starb. Müller kam aus der österreichischen Sozialdemokratie, trat 1933 oder 1934 zur KPÖ über und war Teilnehmer der Februar­kämpfe 1934. Danach emigrierte er in die Sowjetunion und kämpfte in Spanien. Nach der Rückkehr in die Sowjetunion organisierte er, jeweils mit dem Fallschirm abgesetzt, während des Zweiten Weltkrieges antifaschistische Widerstands- und Partisanengruppen. Peter Goller ruft die Überlegungen von Michail Lifschitz und Georg Lukács zu den ästhetischen und literaturtheoretischen Auffassungen von Marx und Engels in Erinnerung. Manfred Mugrauer schreibt über die Wien-Aufenthalte des Sängers und Schauspielers Harry Belafonte. (jW)

Mitteilungen der Alfred-­Klahr-Gesellschaft, Jg. 30/Nr. 2, 28 Sei­ten, 1,50 Euro, ­Bezug: Alfred-Klahr-Gesellschaft, Drechslergasse 42, A-1140 Wien, E-Mail: klahr.gesellschaft@aon.at

Gorleben-­Rundschau

In der Zeitschrift der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg schreibt Wolfgang Ehmke am Beispiel der Anti-AKW-Bewegung über die Zivilgesellschaft »als bitter notwendiges Korrektiv der Parteiendemokratie«. Detlef zum Winkel schreibt über »französisch-chinesische Atomgeschäfte«. Matthias Eickhoff erläutert, warum er den Atomausstieg keinesfalls als »vollendet« betrachtet. (jW)

Gorleben-Rundschau, Juli/August/September 2023, 26 Seiten, kostenlos, Bezug: Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e. V., Rosenstr. 20, 29439 Lüchow, E-Mail: ­service@gorleben-­rundschau.de