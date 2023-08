IMAGO/ZUMA Press Eine 13jährige in einer Textilfabrik in Dhaka, wo sie umgerechnet 66 US-Dollar im Monat erhält (13.2.2023)

In gewisser Weise kann das deutsche Lieferkettengesetz als fernes Echo auf den Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch vor zehn Jahren verstanden werden. In dem Gebäude, in dem Textilien für den europäischen Markt produziert wurden, starben damals mehr als 1.100 Menschen, und doppelt so viele wurden verletzt. Solche Katastrophen haben in der EU zu mehr medialer Aufmerksamkeit hinsichtlich der Verbindungen von Konzernen in Ländern wie Deutschland zu ihren Zulieferbetrieben im globalen Süden geführt.

Diese Unternehmen müssen sich nun zumindest einigen Fragen hinsichtlich der Verantwortung für die sozialen Standards in Zulieferunternehmen stellen: Wie steht es um die Einhaltung der Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes? Wird das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit beachtet? Sind die grundlegenden gewerkschaftlichen Vertretungsrechte einschließlich des Rechts auf Kollektivverhandlungen entsprechend den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation gewährleistet?

Ein neuer Sammelband, den eine Forschergruppe um Thomas Haipeter von der Universität Duisburg-Essen herausgegeben hat, beleuchtet nun Stand und Perspektiven dieser Thematik in ihren wesentlichen Facetten. Vorgestellt werden neben der neuen Lieferkettengesetzgebung selbst, zu der speziell für Deutschland noch keine Empirie vorliegt, Einzelinstrumente wie Sozialklauseln in Handelsverträgen, unternehmensbezogene Selbstverpflichtungen – und globale Rahmenabkommen.

Letztere sind aus gewerkschaftlicher Sicht besonders interessant, handelt es sich hierbei doch um Vereinbarungen, bei denen Arbeitsstandards zwischen multinationalen Unternehmen und globalen Gewerkschaftsverbänden verabredet werden. Sie betreffen allerdings weltweit nur 13 Millionen Beschäftige, und es sind nahezu ausschließlich europäische Unternehmen bereit, solche Vereinbarungen abzuschließen. Trotz ihrer recht geringen Verbreitung haben die globalen Rahmenabkommen eine wichtige Orientierungsfunktion im Hinblick auf die Etablierung von Sozialstandards, da sie lokale Gewerkschaftsstrukturen in den Zielländern unterstützen und damit auch dafür sorgen, dass es vor Ort Akteure gibt, die sich um die Einhaltung der Vereinbarungen kümmern.

Insgesamt ist die Regelungsdichte zu internationalen Arbeitsstandards in den vergangenen Jahren größer geworden. Wichtige Schritte zur Stärkung der Lieferkettenverantwortung konnten gegangen werden. Doch ein Blick in die Realität der Lieferketten und der Arbeitsbedingungen in vielen Ländern der Erde zeigt, dass diese Probleme weiterhin ein Thema sein werden, dass bearbeitet werden muss.