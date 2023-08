Nachschlag: Begrenzte Welt

SWR/Salman Saeed

Rekordhitzen, Dürren, Waldbrände, Stürme, Überschwemmungen – das alles lässt nur einen Schluss zu: Es muss schleunigst etwas gegen Umweltzerstörung und Klimakrise unternommen werden. Nur wie. In der Arte-Doku »Kühlung für die Erde – Wie holen wir das CO2 aus der Luft?« werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Da wären Maschinen, die es aus der Luft filtern, Aufforstungsprogramme, spezielle Formen von Düngung, Algenplantagen. Doch das Problem ist, dass keine dieser Maßnahmen, ja nicht einmal alle zusammen ausreichen, die gigantischen Mengen an Treibhausgasen, die alljährlich in die Luft geblasen werden, wieder verschwinden zu lassen. Es dürfte also am Ende nur eine Möglichkeit bleiben, will man die Katastrophe verhindern: eine andere Wirtschaftsform, die ohne permanentes Wachstum auskommt, das in einer begrenzten Welt nicht möglich ist. Es ist erstaunlich, dass dies von den »Experten« in der Sendung nicht einmal angesprochen wird. (jt)