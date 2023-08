imago images/Sven Thielmann »Oh my, here comes the wind« – Cordovas

Es geht mal wieder um die Kraft der Musik auf dem neuen Album der Cordovas, »The Rose of Aces«. Bandleader Joe Firstman erinnert zwar im Eröffnungssong »Fallen Angels of Rock ’n’ Roll« an die tragischen Figuren der Rockgeschichte, singt aber gleichzeitig von der heilenden Wirkung, die Musik haben kann: »Your song comes on like a cure / And you remember who you were be­fore / How many times did music save your soul?« Hier sind die Wurzeln der US-amerikanischen Rockgeschichte, im Refrain besingt er die Schmieden Memphis und Muscle Shoals (Alabama). »A river runs through me« nannte das Rosanne Cash vor knapp zehn Jahren – der Mississippi, klar, aber auch das Gebräu aus Blues, Soul, Country und Rock ’n’ Roll.

Firstman wäre um ein Haar selbst eine dieser tragischen Figuren geworden. 2003, mit 23, veröffentlichte er ein vielbeachtetes Solodebüt (»The War of Women«) und tourte u. a. mit Sheryl Crow und Willie Nelson. Doch dann: Selbstsabotage. Sein Geld: versoffen und verspielt. Aber er hatte noch einmal Glück und bekam einen Job als Bandleader einer Late-Night-TV-Show (»Last Call with Carson Daly«), mit Bandmitgliedern immerhin wie Kamasi Washington oder Thundercat. Für Firstman waren seine dunklen Episoden Lektionen.

Im Geiste ihrer Heroen von The Band leben und arbeiten die Cordovas seitdem auf einer Farm in Nashville und einem Haus Firstmans in der Künstlerkolonie Todos Santos in Baja California, Mexiko. Auf Tourneen kann man noch Kopien des selbstbetitelten Debütalbums von 2011 bekommen. Seit 2017 gab es kaum noch personelle Wechsel, die Cordovas sind im Kern neben Firstman Sevans Henderson am Keyboard und die Jugendfreunde Toby Weaver und Lucca Soria an den Gitarren. Es folgten die Alben »That Santa Fe Channel« (2018), zurückhaltend verspielt produziert von Kenneth Pattengale, und das druckvollere, phasenweise euphorisierende »Destiny Hotel« (2020).

Das neue Album ist etwas souliger geraten als die Vorgänger, von Memphis bis »Muscle Shoals« ist alles dabei: die songdienlichen Gitarren- und Keyboardsoli, der himmlische Harmoniegesang, der sumpfige Groove. Pedal-Steeler Tyler Nuffer gibt wehmütige Countryvibes hinzu und Produzent Cory Hanson einen Schuss kalifornisches Lebensgefühl. Sehr lässig. Ein Album für den Roadtrip das Meer entlang. Es klingt süffig und ist ihr bislang reifstes Werk. In Zeilen wie »So I smoke a J laying in the hay / Made my worries go so far away / I’ll write that magnus opus then / Oh my, here comes the wind« steckt fast die gesamte Cordovas-Geschichte.

Schon vor Erscheinen des neuen Albums spielten die Cordovas Ende Juni auf einem Festival im niederländischen Venlo. Sie sind eine phantastische Liveband. Toby Weaver war auf einmal raus (gerüchteweise wurde ihm das entgrenzte Arbeits- und Zusammenleben der Band zuviel), also Fokus auf Lucca Sorias irrwitzige Gitarrensoli und sein virtuoses Zusammenspiel mit Bassist und Rampensau Firstman. Die dritte Gesangsstimme steuerte die neue Backingsängerin Kelsey Lepperd bei, am Keyboard saß Sevans Henderson (auf der LP C. H. McCoy), an den Drums Colton Stephens.

Ihr Set in Venlo war, wie immer bei dieser Band, atemlos. Songs wurden nahtlos aneinandergereiht, nur wenn es nicht mehr anders ging, gönnten sich Firstman und Soria einen schnellen Schluck Wasser. Für ihre Verhältnisse war es noch ein zahmes Set – »clean« nannte es Firstman im anschließenden Gespräch. Aber welch ein Gefühl für Stimmung und Stimmungen, welche Dramaturgie, welch Charisma gerade in den zart berührenden Passagen! Zwei Wochen danach sollen sie laut Ohrenzeugen auf dem Static-Roots-Festival in Oberhausen das Dach weggeblasen haben.