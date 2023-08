Städtisches Museum Jena, Romantikerhaus Horst Sakulowski: Porträt nach Dienst. 1975/76, Öl auf Hartfaser, 68 × 92 cm

Es gibt Bilder, die sich im visuellen Gedächtnis kunstinteressierter Menschen fest verankert haben und ohne die eine repräsentative Sicht auf die Kunstlandschaft DDR nicht möglich ist. Einige davon stammen von Horst Sakulowski, der am 28. August 1943 in Saalfeld geboren wurde, 1967 sein Diplom an der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Bernhard Heisig erwarb und heute im thüringischen Weida lebt und arbeitet. Das »Porträt nach Dienst« gehört dazu, das Bildnis seiner Frau, einer erschöpften Kinderärztin, entstanden 1976. Die Kunstkritik stellte es in eine Reihe mit der »Ausgezeichneten« von Wolfgang Mattheuer oder Heidrun Hegewalds »Kind und Eltern«.

Auf einem anderen Gemälde sitzt vor einer dunklen Himmelslandschaft ein Soldat mit heruntergerissener Uniformjacke auf einem Stück Mauer. Er zeigt uns seinen entblößten Rücken und wendet sich mit einer verzweifelten Geste von dem Geschehen am rotglühenden Horizont ab. Die rechte Hand verdeckt das Gesicht, die linke stützt sich auf eine zerschossene, blutende Zielscheibe. Der Kondensstreifen eines Flugzeuges zieht sich in einem weiten, stürzenden Bogen nach unten. »Das Trojanische Pferd« und später »Die Verantwortung« hat Horst Sakulowski dieses Bild genannt. Der Anlass seines Entstehens war der Abschuss einer südkoreanischen Passagiermaschine auf dem Flug KAL 007 von New York nach Seoul am 1. September 1983 durch die sowjetische Luftverteidigung, nachdem die Maschine über Kamtschatka in den sowjetischen Luftraum eingedrungen war. Keiner der 269 Insassen überlebte. Dieses Bild gehörte zu den meistdiskutierten Werken der X. Kunstausstellung der DDR 1987/88; es wies eindringlich auf den Grundkonflikt des Soldatseins hin: auf den Widerspruch zwischen Auftrag und Gewissen, zwischen Gehorsam und Verantwortung vor dem Leben. Heute gehört es zur Sammlung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden.

In einem anderen Gemälde mit dem Titel »Christophorus« gab Horst Sakulowski einer uralten christlichen Überlieferung einen neuen Sinn. Der Legende nach trug der Riese Reprobus das Jesuskind auf seinen Schultern über einen gefährlichen Fluss. Das Kind war so schwer, dass er meinte, die Last der Welt tragen zu müssen. Aber er durchquerte unter äußerster Anstrengung den Fluss, trug seitdem den Namen Christophorus, das heißt »Christusträger«, und wird als Schutzpatron der Reisenden verehrt.

Das Schützende findet sich auch in Sakulowskis Gemälde. Aber der Maler interpretiert die Heiligenlegende auf seine eigene Weise. Aus Christophorus ist ein am roten Winkel erkennbarer politischer KZ-Häftling geworden, und Jesus ist kein Kind mehr. Er ist dem Sterben nahe und trägt die Zeichen der Marter und der Erschöpfung. Beide drohen im Sumpf zu versinken. Der grünende Stab (aus dem der Legende nach ein Palmbaum wird), den Reprobus nutzen konnte, um sich zu stützen, fehlt dem modernen Christophorus. Er ist nur auf seine eigene Kraft angewiesen und zieht mit seinem Seil den vom Tod Bedrohten nach oben. Das Seil ist zugleich Fessel und Rettungswerkzeug. Man ist geneigt, dieses Bild als ein Denkmal der Toleranz zu bezeichnen. Beide kämpfen ums Überleben. Der von innen leuchtende Christus und der mit letzter Kraft ziehende Christophorus sind untrennbar voneinander. Hier sind urchristliche und urkommunistische Ideale vereint. Wo Menschlichkeit herrschendes Anliegen und Einheit für das Bestehen in einer menschenfeindlichen Umwelt unerlässlich ist, gehören unterschiedliche Weltanschauungen zusammen. Man muss den eigenen Standpunkt nicht aufgeben, wenn man solidarisch miteinander umgeht. Das Bild entstand 1987, nachdem Horst Sakulowski den Defa-Film »Einer trage des anderen Last« gesehen hatte. Es verlor – ebenso wie viele andere – seine Bedeutung für die Gegenwart nicht.

Bei einigen seiner Werke fällt auf, dass sich realistische und surreale Elemente mischen. Sakulowskis formale Mittel sind zwar in vielen Fällen surrealistisch und erinnern zum Beispiel an Werke des Spaniers Salvador Dalí, bringen aber keinen Surrealismus hervor. Das trifft auf seine Bilder zum Bauernkrieg ebenso zu wie vor allem auf seine Stellungnahmen zum faschistischen Putsch in Chile. Der »Traum des Diktators« (1979) ist ein Symbol für die blutige Diktatur Pinochets. Statt einer scheinbar heilen Welt bürgerlicher Verhältnisse dominieren bei Sakulowski provozierende, verfremdende, aufschreckende Kombinationen und absurde Realitätszerstörungen.

Seine Auseinandersetzung mit Erscheinungen der Gegenwart führte bei dem nunmehr 80jährigen schon früh zu einem Gestaltungswillen, der mit aller Konsequenz jene Mittel sucht, die ein humanistisches Anliegen so tief wirkend wie möglich glaubhaft machen. So wühlen seine Werke – nicht nur die Gemälde, Zeichnungen und Grafiken, sondern auch seine Plastiken, Filme, Videos und Installationen – den Betrachter mit ihrer emotionalen Intensität auf.

Der Maler Rudolf Schlichter bezeichnete die Künstler als hellhörige Füchse im gesellschaftlichen Dickicht. Das trifft auf Horst Sakulowski zu. Kaum irgendwo ist in seinem Werk ein tröstliches Antlitz zu sehen. Es dominieren: strenge Würde, Symbole des Vergänglichen, Todesnähe und schauervoller Bann. Geistige Hintergründigkeit und visionäre Kraft dieses Werkes setzen eine Tradition fort, die bei Albrecht Altdorfer, Jörg Ratgeb, Hans Baldung Grien und Matthias Grünewald beginnt. So sind die schreienden, gequälten, hasserfüllten, Selbstschutz und Angriff vereinenden Gesichter seiner »Figuren«-Reihe vor allem Reaktionen auf Gewalt und Egoismus, auf eine zeitgenössische Weltpolitik, der humanistische Visionen fehlen.