Dilara Senkaya/REUTERS Die Asylanträge von Menschen aus der Türkei steigen stark an (İstanbul, 24.5.2023)

Die Zahl der Asylanträge aus der Türkei steigt exponentiell an. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellten dieses Jahr bis Ende Juli 23.082 Menschen türkischer Staatsbürgerschaft einen Antrag für Asyl in der BRD, nahezu so viele wie im gesamten Vorjahr. Wie ist das zu erklären?

Es gibt viele Fluchtgründe, neben der Verfolgung durch das Regime, auch psychologische: Aus der Sicht vieler fortschrittlicher Menschen, auch der kurdischen Bewegung in der Türkei, ist nach der Wiederwahl des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Mai jede Zukunftsperspektive weggebrochen. Folgen des Erdbebens, die Verfolgung von Andersdenkenden, kriegerische Angriffe auf Nordostsyrien und die Kurdische Arbeiterpartei PKK: All das heizt die Fluchtwelle an. Die Türkei geht stark gegen politische, kurdische Organisationen und die HDP vor. Nahezu alle deren Bürgermeister sind abgesetzt, gegen Mitglieder der Gemeinderäte laufen Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Tausende Menschen sind in Haft genommen oder müssen es befürchten. Die politische Krise geht einher mit der Wirtschaftskrise, die Kurdinnen und Kurden härter trifft. Auch die Binnenflucht ist groß. Wer aus dem vom Erdbeben zerstörten Norden, etwa aus Maraş oder Urfa, Schutz bei Verwandten im Westen suchte, kann dort nicht bleiben, weil auch sie die Krise trifft. Zudem führen nationalistische und rassistische Einstellungen vieler Menschen dazu, dass Kurdinnen und Kurden kaum mehr Wohnung und Arbeit finden.

Während des Verhandlungsprozesses mit der PKK bis 2015 lag die Zahl der Asylanträge bei etwa 1.500 pro Jahr. Könnte der Anstieg auch mit dem von Erdoğan einseitig beendeten Friedensprozess zusammenhängen?

Der Versuch, mit der PKK Frieden zu schließen, führte zum Wirtschaftsboom. Den Menschen ging es gut. Als Erdoğan den Waffenstillstand aufkündigte, folgten in kurdischen Gebieten Diyabarkır, Cizîr, Nusaybin kriegerische Auseinandersetzungen. Die Zerstörungswut der Armee zerstörte Städte. Die Wirtschaft brach ein. Bei der Hälfte der türkischen und zwei Drittel der kurdischen Bevölkerung macht sich eine tiefe Depression breit, weil die Regierung nicht demokratisch abwählbar ist. Junge Menschen sehen ihre Zukunft nicht mehr in der Türkei. Befeuert wird das durch Falschmeldungen im Internet und Oppositionsmedien, etwa Sözcü-TV: Es hieß, die deutsche Bundesregierung schaffe ein Gesetz, nach dem jeder, der hier Asyl anmelde und Arbeit finde, Bleiberecht erhalte.

Erdogan hatte den Putschversuch 2016 als »Geschenk Gottes« bezeichnet und nutzte ihn, um jegliche Opposition zu verfolgen.

Seither sind Tausende Verfahren gegen Menschen mit dem Vorwurf Terrorpropaganda, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Präsidentenbeleidigung anhängig.

Im Jahr 2023 erkannte das BAMF nur 15 Prozent der Asylanträge aus der Türkei an, im Jahr 2022 waren es noch knapp doppelt so viele. Warum sinkt trotz eskalierender Repression in der Türkei die Anerkennungsquote hier?

Asylsuchende müssen ihre Verfolgung glaubhaft machen. Das BAMF ist dazu übergegangen, von Menschen aus der Türkei Nachweise zu verlangen. Es erkennt nur eine rechtskräftige Verurteilung als Asylgrund an. In der Türkei ist die Digitalisierung weit fortgeschritten, man kann im Justizportal nachschauen, ob ein Haftbefehl vorliegt. Das Ermittlungsstadium ist dort nicht dokumentiert. Muss aber jemand vermuten, dass gegen ihn ermittelt wird, wird er nicht abwarten, bis er verhaftet wird, sondern zuvor ausreisen.

Wie müsste die Bundesregierung agieren?

Sie müsste den politischen Druck auf die Türkei erhöhen, dass sie Menschenrechtsstandards der EU umsetzt, scheut sich aber, weil Erdoğan den Flüchtlingsdeal aufgeben könnte. Dabei schafft das Land ständig selbst Fluchtgründe. Die EU hingegen schafft es nicht mal, Erdoğan dazu zu bewegen, Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen.