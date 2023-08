IMAGO/Rupert Oberhäuser Mit der Abschaffung der Mindestabstandsregelung erhofft sich die NRW-Landesregierung einen Schub beim Windkraftausbau

In Nordrhein-Westfalen ist die Mindestabstandsregelung für Windkrafträder gekippt. Eine große Mehrheit aus den Regierungsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen schaffte gemeinsam mit der oppositionellen SPD die bisher geltende pauschale Vorgabe von tausend Metern Abstand für Windkraftanlagen zu Wohnsiedlungen ab. FDP und AfD votierten dagegen. NRW ist nun nach dem Saarland und Sachsen-Anhalt das dritte Bundesland ohne generelle Abstandsregelungen für Windräder.

Mit der Entscheidung vollzog insbesondere die CDU eine Kehrtwende um 180 Grad, denn bis vor kurzem beharrte die Partei auch in NRW noch auf der starren Regelung. Gemeinsam mit dem damaligen Koalitionspartner FDP hatte die CDU 2017 sogar einen 1.500-Meter-Abstand beschlossen, der 2021 wegen der Gesetzgebung auf Bundesebene auf 1.000 Meter verkürzt werden musste. Gleichwohl war der Ausbau von Windkraftanlagen durch diese Vorgaben weitgehend zum Erliegen gekommen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hatte für eine Studie vorgerechnet, dass es ohne Abstandsregelung in dem Bundesland schlagartig 42 Prozent mehr Flächen für Windräder geben würde. Die damalige Landesregierung aus CDU und FDP änderte laut einem WDR-Bericht von Freitag jedoch nichts an der 1.000-Meter-Vorgabe, um in der Bevölkerung Akzeptanz für die Anlagen zu schaffen.

Wie mit anderen Methoden mehr Zustimmung für Windenergie gefördert werden kann, zeigt das Beispiel eines 22 Anlagen umfassenden Windparks in Simmerath in der Eifel. Den besuchten vergangenen Dienstag der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sie erfuhren dabei, dass hier die Bewohner der Gemeinde unmittelbar von den Millioneneinnahmen der Stromerzeugung durch niedrige Grund- und Gewerbesteuern profitieren, wie die Rheinische Post berichtete. Entsprechend hatte es im Vorfeld kaum Vorbehalte gegen den Bau der Windkraftanlagen gegeben, wie der Geschäftsführer des Aachener Energieunternehmens Stawag den Politikern erklärte.

In NRW änderte sich die grundlegende Einstellung der Landesregierung zu Energien aus erneuerbaren Quellen nach den Wahlen vom Mai 2022. CDU und Grüne legten in ihrer Koalitionsvereinbarung unter anderem fest, innerhalb der folgenden fünf Jahre tausend neue Windkraftanlagen in dem Bundesland errichten zu lassen. Die 1.000-Meter-Abstandsregelung blieb zunächst jedoch erhalten. Da in der Folge zwar die Zahl der Genehmigungen für Windräder stieg, aber nicht stark genug, gleichzeitig mit der bundespolitischen Diskussion über den notwendigen Ausbau der »Erneuerbaren« der Druck ebenfalls zunahm, änderte die CDU in NRW ihre Haltung.

Unmittelbar neben Wohnsiedlungen dürfen Windkraftanlagen aber auch weiterhin nicht gebaut werden. Das Bauordnungs- und das Immissionsschutzrecht müssen bei der Errichtung jeder einzelnen Anlage berücksichtigt werden. So bliebe der Schutz vor Lärmbelastung bestehen, ebenso wie ein zu nahes Heranrücken der Windräder an Wohnhäuser, sagte Martin Kment, Professor für Umwelt- und Planungsrecht an der Universität Augsburg, dem WDR.

Bei einem Sommerempfang in der vergangenen Woche hatte der »Landesverband Erneuerbare Energien NRW« (LEE NRW) dem anwesenden Ministerpräsidenten Wüst für seinen Einsatz gedankt, die Energieerzeugung aus regenerierbaren Quellen im Land auszubauen. Bei der Windenergie sei bereits viel passiert, aber es bleibe auch noch viel zu tun, erklärte der LEE-Vorsitzende Hans-Josef Vogel. So dauerten die Genehmigungsverfahren zu lange, und bei der Ausweisung neuer Flächen für Windräder gebe es noch große Potentiale. Sinnvoll wäre es, so Vogel, in Industriegebieten Windkraftanlagen zu bauen, die die Industrie kostengünstig mit Strom versorgen und als Grundlage für den künftigen Einsatz »grünen« Wasserstoffs dienen könnten.