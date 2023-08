IMAGO/Lindenthaler So schön kann Bayern sein: Hubert Aiwanger bei einer Volksfesteröffnung (Nürnberg, 16.4.2022)

Eine Petze wollte er nicht sein: Hubert Aiwanger. Am Wochenende kochte eine Affäre hoch, die erheblichen Einfluss auf die bayerische Landtagswahl in sechs Wochen haben dürfte. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete am Freitag abend, Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler und Bayerns Vizeregierungschef, habe als Schüler im Schuljahr 1987/88 ein faschistisches Flugblatt verfasst und in seinem Gymnasium im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt. Aiwanger wies die Vorwürfe am Sonnabend entschieden zurück. Er kenne den Verfasser des Blattes, wolle ihn aber nicht verraten. Wenig später räumte sein Bruder Helmut ein, Verfasser des Pamphlets zu sein. Die Autoren des SZ-Artikels hatten die Schrift des Flugblattes mit dem von Aiwangers Facharbeit verglichen und kamen zu dem Schluss, beide Texte könnten höchstwahrscheinlich aus derselben Schreibmaschine stammen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte von Aiwanger Aufklärung gefordert, wie dpa berichtete. Es seien »schlimme Vorwürfe« im Raum. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb am Sonnabend beim Twitter-Nachfolger X: »Wer die Opfer von Auschwitz verhöhnt, darf in unserem Land keine Verantwortung tragen.« Die SPD-Fraktion forderte am Sonnabend eine Sondersitzung des Landtags. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn bezeichnete das Flugblatt als »Rechtsextremismus der untersten Schublade, das die Millionen Opfer des Holocausts und der Nazidiktatur auf das Übelste verunglimpft«. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die CSU will die Koalition mit den Freien Wählern nach der Wahl fortsetzen.

In einer Erklärung auf der Homepage der Freien Wähler reagierte Aiwanger am Sonnabend auf die Vorwürfe. »Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend«, hieß es darin. Es seien damals »ein oder wenige Exemplare« des Flugblatts in seiner Schultasche gefunden worden. Daraufhin sei er zum Direktor einbestellt worden, der ihm »als Ausweg« vorgeschlagen habe, ein Referat zu halten. Ob er einzelne Exemplare des Flugblatts weitergegeben habe, sei ihm »heute nicht mehr erinnerlich«.

Sein um ein Jahr älterer Bruder räumte wenig später ein, der Verfasser zu sein. Er distanziere sich »in jeder Hinsicht von dem unsäglichen Inhalt und bedauere sehr die Folgen dieses Tuns«. Er sei damals »total wütend« gewesen, weil er »in der Schule durchgefallen war«. Das Flugblatt rief zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf: »Wer ist der größte Vaterlandsverräter?« Bewerber sollten sich »im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch« melden. Als erster Preis wird ein »Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz« ausgelobt.

Die Freien Wähler, deren Bundesvorsitzender und Aushängeschild Hubert Aiwanger ist, stellten sich demonstrativ hinter ihn. »Als Bundespartei legen wir besonderen Wert darauf, uns noch einmal in aller Deutlichkeit von dem fraglichen Flugblatt abzugrenzen«, teilten sie mit. Die Freien Wähler ständen »für ein entschiedenes Einschreiten gegen alle Erscheinungsformen des Antisemitismus«. Der Vizebundesvorsitzende Martin Petry erklärte, in den vielen Jahren der Zusammenarbeit mit Aiwanger von ihm »noch nie eine einzige antisemitische Äußerung gehört« zu haben.

Die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken gab sich mit Aiwangers Erklärung nicht zufrieden und forderte weiter seine Entlassung. Selbst wenn dieser das Flugblatt nicht selbst verfasst, aber mit sich getragen und verteilt haben sollte, »lassen die widerlichen und menschenverachtenden Formulierungen Rückschlüsse auf die Gesinnung zu, die dem zugrunde lag«, sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wer solche Gedanken »denkt, aufschreibt und verbreitet«, dürfe keine politische Verantwortung in Deutschland tragen. Aiwanger war zuletzt wegen rechter Äußerungen auf einer Kundgebung bundesweit in die Schlagzeilen geraten.